Brez glasbe ne bi bilo največjih odkritij

Glasba in znanost sta pogosto hodili z roko v roki. Glasba, ki je valovanje zraka, je fizikalen pojav. Prav posebna povezava med fiziko in glasbo se je utrdila v mednarodnem glasbeno-fizikalnem projektu Quantum Music. Pri nas je fiziko in glasbo povezal Janez Dovč, še najbolj s svojo aktualno glasbeno izobraževalno predstavo Tesla. Najbolj tesno pa je glasbo in fiziko, celo njen kvantni del, povezal fizik, matematik, pianist in violinist Albert Einstein.

Mednarodno zastavljeni projekt kvantne glasbe Quantum Music združuje vodilne znanstvenike, inženirje in umetnike z vsega sveta skupaj s profesorjem Vlatkom Vedralom, avtorjem knjige Decoding Reality. Osnovni namen je širšemu občinstvu približati zakone kvantne fizike s pomočjo glasbe. Multimedijski koncept z rušenjem meja med umetnostjo in znanostjo združuje skrivnostna svetova kvantne fizike in glasbe. Z uporabo posebej razvite tehnologije, ki njuna klavirja spreminja v nekaj več kot sintetizator, pianista Sonja Lončar in Andrija Pavlović igrata po zakonitostih kvantnega sveta.