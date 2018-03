Damir Imamović - Veliki mojster novega sevdaha

Eden največjih mojstrov sodobnega sevdaha, Sarajevčan Damir Imamović, je glasbeni most, kjer se srečata tradicija in sodobnost te specifične balkanske glasbene zvrsti. Jutri zvečer bo ta skladatlej, pevec, inštrumentalist, pisatelj in predavatelj nastopil v ciklu koncertov Drama Akustika.

Običajno nastopa s svojo zasedbo Sevdah Takht, na 66-em koncertu tega cikla bo pa bo imel solo koncert. Damir Imamović se je rodil leta 1978 v Sarajevu in je vnuk legendarnega mojstra sevdaha Zaima Imamovića in sin basista, avtorja, producenta in pevca Nedžada Imamovića. Ker je že tretja generacija izvajalca sevdaha, smo ga vprašali, ali je bilo logično, da gre po tej poti. »Mislim da mora vsaka generacija prevzeti tradicijo iz katere izhaja. Zagotovo pa je bilo v mojo glasbeno delovanje vloženo preveč truda in časa in vse skupaj je preveč zapleteno, da bi to bila zgolj neka slučajna odločitev. Slučajno se sicer rodiš, potem pa skušaš iz tega narediti najbolje kakor veš in znaš«.