Deloskop izpostavlja: 19. Orto Fest

V Orto baru se s koncertom zasedbe Hamo & Tribute 2 Love! nocoj ob 22. uri začenja devetnajsti Orto Fest, namenjen vsem generacijam ljubiteljev dobre glasbe.

Med 29. marcem in 28. aprilom bo na žanrsko precej barvitem festivalu nastopilo 21 domačih in sedem tujih glasbenih skupin ter izvajalcev. Med njimi bodo vidne slovenske zasedbe Hamo & Tribute 2 Love, Laibach, Slon in Sadež, Klemen Klemen, Adi Smolar, Panda, Zmelkoow, Flirrt, Zlatko in Optimisti, Prismojeni profesorji bluesa, hrvaški Jinx, češki Gutalax, ameriški The Toasters, za konec pa še Omar Naber & Band. Oder pa je že devetnajst let na voljo tudi mlajšim in neuveljavljenim domačim ter tujim glasbenikom.

Neodvisni klubski festival je doslej gostil že več kot 500 glasbenih skupin in posameznikov. Organizator Andrej Ciuha je poudaril, da je letošnji program še posebej zanimiv, saj bo na njem nastopilo kar nekaj velikih imen. Med njimi je izpostavil skupino Laibach, ki bo pri njih po dolgem času nastopila v intimnem klubskem vzdušju s produkcijo 80. let preteklega stoletja.

Otvoritveni koncert bo pripadel skupini Hamo & Tribute 2 Love. Zasedba je znana po številnih uspešnicah, v katerih večna iskanja ljubezni vpletajo v fuzijo bluesa, rocka in soula. Novi album 3p so februarja predstavili pred razprodano dvorano Kina Šiška, kritiki pa so ga že pohvalili kot enega najbolj iskrenih glasbenih izdelkov zadnjih let.