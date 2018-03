Deloskop izpostavlja: Bilja Krstić v Festivalni dvorani

Ljubljanska Festivalna dvorana, Zlati Zob in Lip Art začenjajo z novim ciklom različnih glasb pod imenom Balzam. V četrtek, 15. marca, bo v znameniti Plečnikovi stavbi nastopila srbska pevka Bilja Krstić s svojim orkestrom Bistrik in gostom Vaskom Atanasovskim. Pevsko kariero je začela v skupini Suncokret, skupaj z Boro Djordjevićem, kasneje pa je sodelovala v skupini Rani mraz skupaj z Djordjem Balaševićem. Po začetku solo kariere je izdala tri albume.

Vzporedno s kariero pop pevke je sledila svojim čustvom in več let potrpežljivo zbirala avtentične avdio in notne zapise tradicionalne glasbe. Zanimala jo je predvsem redko slišana in večinoma neobjavljena glasba iz Kosova, južne Srbije, Timočke krajine, Makedonije, Romunije, Bolgarije in Madžarske. Rezultat tega dela sta albuma Bistrik in Zapisi, ki sta nastala kot skupek tradicionalne glasbe in sodobnega aranžmaja. S kolegi iz beograjske glasbene fakultete je leta 2001 ustanovila orkester Bistrik, s katerim nastopa z velikim uspehom v domovini in tujini. Leta 2003 so Bilja in orkester Bistrik posneli glasbo za film Zona Zamfirova. Tudi na kasnejših albumih Tarpoš (2007) in Izvorište (2013) nadaljujejo glasbeno raziskovanje Balkana v posodobljeni različici.