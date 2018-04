Deloskop izpostavlja: Camille, koncert francoske zvezde

V Cankarjevem domu bo po desetletju prizadevanj organizatorjev nastopila Camille Dalmais, zvezda novega francoskega šansona in futurističnega popa.

Lanska nagrajenka za najboljši glasbeni nastop leta v Franciji je v zadnjih letih postala ena zanimivejših in koncertno atraktivnejših izvajalk domovine in širše evropske celine.

»Samonikla, bosonoga pevka z izjemnim glasovnim razponom pleše kot galopirajoči konj, se oglaša kot volk in izvaja visoke tone, ki jih verjetno slišijo samo psi,« so zapisali na Francoskem inštitutu v Sloveniji.

Po štirih uspešnih albumih in odmevnih koncertih bo predstavila najnovejši projekt Ouï, v katerega je slikovito vpletla tudi izbor najboljših prejšnjih pesmi.

Pevka in vokalistka, ki je sodelovala z zasedbama Nouvelle Vague in Ratatouille, je najnovejši album posnela v La Chartreuse, samostanu v Avignonu iz 14. stoletja preurejenem v rezidenčno umetniško središče. Na albumu ponuja ljudske napeve, hvalnice, balade, pop skladbe, uspavanke in dih jemajoče petje a cappella.