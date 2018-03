Deloskop izpostavlja: Cikel Choregie: Intono

Evropski dan stare glasbe, ki ga na stari celini praznujemo na Bachov rojstni dan 21. marca, bo Carmina Slovenica zaznamovala s koncertom srednjeveške sakralne glasbe.

Za koncert Intono je umetniška vodja in dirigentka Karmina Šilec izbrala dela srednjeveških skladateljic Kassie in Hildegarde iz Bingna, gregorijanske in ortodoksne napeve ter skladbe anonimnih avtorjev, ohranjene v kodeksu Calixtinus, kodeksu Las Huelgas in v drugih srednjeveških rokopisih.

Kot so zapisali v sporočilu, ta glasbena dela prvotno niso bila ustvarjena kot umetniška dela, napisana za izvedbe v koncertni dvorani. Namenjena so bila ritualom in filozofskim špekulacijam. Teološke korenine v besedilih prinašajo ideje odrešitve, glasba pa poskuša pevcem in poslušalcem ustvariti izkušnjo povezovanja duha s tistim večjim od nas.

Na koncertu, ki bo izveden v okviru cikla Choregie, bodo nastopili ansambel !Kebataola!, komorni zbor Carmina Slovenica in mladinski zbor Carmina Slovenica pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec.