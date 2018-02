Deloskop izpostavlja: Fred Frith v klubu Cankarjevega doma

Britanec Fred Frith je kantavtor, skladatelj, večinštrumentalist (baskitara, klaviature, violina) in improvizator, ki se večinoma predstavlja z različnimi električnimi in akustičnimi kitarami. To je glasbenik, katerega glasba se enači z eksperimentom. Je ljubitelj vsakršne kitarske glasbe, še posebej pa je naklonjen glasbi Vzhodne Evrope, odkar mu je nek sošolec iz Jugoslavije predstavil bogastvo in posebnosti balkanskih ritmov. Glasbenik je bil pri nas že večkrat in imel tako samostojni nastop, kot koncerte z zasedbami Skeleton Crew in Cosa Brave ter vmes še z Zornovim Naked City.

Velja za enega najpomembnejših glasbenikov zadnjih 50 let, svojo izjemno pot pa je začel v avantrock zasedbi Henry Cow, ki jo je soustanovil leta 1968. Z albumom Guitar Solos se je leta 1974 uvrstil med najboljše improvizatorje. Še vedno najraje prepleta rock in ljudsko glasbo, piše pa tudi sodobno glasbo za godalne kvartete in druge komorne zasedbe ter filme kot je dokumemtarec Gambling, Gods and LSD režiserja Petra Mettlerja. O Frithu in njegovem ustvarjanju so posneli glasbeni dokumentarec Step Across The Border avtorjev Nicolasa Humberta in Wernerja Penzla. Občasno igra na posebna godala, ki jih zasnuje in izdela sam. Zvečer bo ob 20. uri nastopil v klubu ljubljanskega Cankarjevega doma.