Deloskop izpostavlja: Komorni cikel v Mariboru

V okviru Komornega cikla bo v mariborski Dvorani Union nocoj ob 19.30 nastopil španski godalni Kvartet Casals.

Na sporedu bodo trije Beethovnovi godalni kvarteti ter novo delo italijanskega skladatelja in violončelista Giovannija Sollime.

Štirje mojstri godalnih instrumentov Abel Tomas Realp (prva violina), Vera Martinez Mehner (druga violina), Jonathan Brown (viola) in Arnau Tomas Realp (violončelo) so izšli iz madridske glasbene šole kraljice Sofije. Po zmagah na uglednih tekmovanjih za godalne kvartete v Londonu in na Brahmsovem tekmovanju v Hamburgu so se s svojo muzikalno prodornostjo in sodobno držo na izjemno konkurenčni mednarodni sceni bliskovito uveljavili kot eden vodilnih godalnih kvartetov.

Glasbenike zaznamuje nevsakdanja širina. Njihov repertoar obsega od del H. Purcella in L. van Beethovna do velikanov 20. stoletja in naših sodobnikov.

So prejemniki številnih nagrad, za posebno priznanje pa velja tudi dejstvo, da igrajo na edinstvena Stradivarijeva glasbila iz zbirke Kraljeve palače v Madridu.

Ob dvajsetletnici delovanja so pripravili reprezentativen program mednarodnega profila, med katerim je tudi šest novitet iz zbirke skladateljev, ki prihajajo iz sredozemskega prostora.