Deloskop izpostavlja: Maarja Nuut

V okviru Cankarjevih torkov in festivala Pravljice danes bo v klubu Cankarjevega doma nocoj ob 20. uri nastopila Maarja Nuut.

Estonska violinistka in pevka ustvarja nenavadno glasbo. V prepletu tradicionalnih plesnih melodij, pesmi in zgodb z živo elektroniko oblikuje kompleksno razplasteno glasbeno krajino – svet, v katerem se minimalizem in eksperimentalna glasba srečata z ljudskim glasbenim izročilom predvojne Evrope.

Med glasbenim nastopom stremi k prožnemu, gibkemu stanju, in kot pravi, prav to stanje »poraja glasbo in podaljšuje trenutek, v katerem se preoblikuje način videnja, slišanja in zaznavanja. Vedno gre za 'sedanji trenutek', v katerem so stare melodije enako sveže kot pravkar nastale improvizacije.«

Po izidu glasbenega prvenca Soolo, leta 2013, je bila deležna odličnih ocen, mnogi pa so jo primerjali s češko avantgardno violinistko Ivo Bittovo. Sledili so številna gostovanja v Evropi, Kanadi in ZDA, nagrada za najboljšo izvajalko na Glasbenem tednu v Talinu ter uspešna predstavitev na mednarodnem sejmu Womex v Španiji. Danes jo vabijo na pomembne festivale. V Ljubljani je že gostovala v okviru festivala Ment.