Deloskop izpostavlja: Mlada nemška filharmonija

V okviru Zlatega abonmaja bo v Cankarjevem domu nocoj ob 20. uri gostovala Mlada nemška filharmonija.

Pod vodstvom dirigenta Davida Afkhama bodo izvedli dela Olivierja Messiaena, Pozabljeni žrtveni darovi, simfonične meditacije; Hectorja Berlioza, Fantastična simfonija, op. 14. in Henria Dutilleuxa, Tout un monde lointain, koncert za violončelo in orkester. Solist bo priznani britanski violončelist Steven Isserlis.

Mlada nemška filharmonija združuje vrhunske mlade glasbenike, stare med 18. in 28. let, študente glasbenih akademij nemško govorečih področij. Zasedbo so leta 1974 ustanovili starejši člani Nemškega zveznega mladinskega orkestra.

Ansambel visokih poustvarjalnih meril ni omejen le na nemški prostor, ampak se uspešno predstavlja tudi na mednarodnih turnejah in gostovanjih. Osrednje poslanstvo mladih glasbenikov so preverjanje tradicije, spodbujanje k poslušanju in razmišljanju ter razvijanje novih interpretativnih možnosti.

Umetniško vodenje orkestra je leta 2014 prevzel Jonathan Nott, v goste pa prihaja pod taktirko Davida Afkhama, sicer glavnega dirigenta Španskega nacionalnega orkestra, ki je pri nas nastopil minulega novembra.

Kot so zapisali v Cankarjevem domu, mladi filharmoniki posebno pozornost namenjajo starejši in sodobni glasbeni tvornosti. Prav ta gradi programsko zasnovo ljubljanskega gostovanja, ki ga pripravljajo z izjemnim solistom Stevenom Isserlisom. Eden vodilnih britanskih violončelistov navdušuje s sproščenostjo, glasbenim žarom, tehnično perfekcijo in čutno muzikalnostjo.