Deloskop izpostavlja: Naša pesem in finale za veliko zborovsko nagrado Evrope

V soboto, 21., in v nedeljo, 22. 4., bo Maribor gostil dvojno zborovsko tekmovanje na najvišji ravni. Vrhunski pevci se bodo pomerili na 30. finalu za veliko zborovsko nagrado Evrope in na 25. tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018.



Maribor bo tokrat že drugič prevzel vlogo gostitelja finala za veliko zborovsko nagrado Evrope, zaključnega tekmovanja, ki ga v Evropi organizirajo vsakih šest let. V finalu, letos že 30. po vrsti, bo nastopilo pet zborov z 230 pevci, ki so lani zmagali na povezanih petih znamenitih evropskih zborovskih tekmovanjih. Za veliko nagrado se bodo pomerili zbori iz Italije, Kitajske, Indonezije in dva s Švedske, med njimi dva mladinska zbora.



Na 25. Naši pesmi bodo nastopili najboljši slovenski odrasli zbori in male pevske skupine, ki jih je izbral umetniški svet tekmovanja. Na letošnji prireditvi bo nastopilo dvajset zasedb, med njimi dve mali pevski skupini, en moški zbor, trije ženski zbori in štirinajst mešanih zborov. Osem zasedb bo letos nastopilo prvič, tekmovanja pa se bo udeležilo tudi pet zborovodij debitantov.



V današnjem programu bodo v prvem delu Naše pesmi ob 10.30 nastopili vokalni skupini in moški zbor, ob 12.15 pa ženski zbori. Tekmovanje finalistov za veliko zborovsko nagrado Evrope se bo začelo ob 17. uri, ob 20.30 pa bodo razglasili zmagovalca finala.

Drugi del Naše pesmi se bo nadaljeval v nedeljo, 22. 4., z nastopi mešanih pevskih zborov ob 11. in 14. uri ter ob 17.30. Ob 21. uri bodo prireditev sklenili s podelitvijo priznanj in nagrad. Prireditev organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.