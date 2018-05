Deloskop izpostavlja: Pesmi zmage

Kongresni trg v Ljubljani bodo danes zapolnili zvoki pesmi iz vojnih let, glasba iz svetovne zakladnice klasike in popularne melodije, vse to pod krovnim naslovom Pesmi zmage.

Ob 19. uri se bo namreč na trgu začel nastop moškega Zbora Mihaila Tureckega, ki si bo oder delil z žensko zasedbo Soprano, oba pa sta trenutno na turneji po osmih državah.

Organizirali so jo ob 73. obletnici konca druge svetovne vojne, včeraj se je začela v Parizu, po nocojšnjem koncertu v Ljubljani, ki bo druga točka na njej, pa se bo nadaljevala še na Dunaju, v Berlinu, Minsku, Moskvi, Tel Avivu in naposled New Yorku, kjer bosta dva koncerta.

Dolga zgodovina zbora

Zbor Mihaila Tureckega ima dolgo zgodovino. Nastal je v okviru moskovske sinagoge in s programom judovske liturgične in ljudske glasbe leta 1990 debitiral v domači sinagogi ter zatem v Talinu in Kaliningradu, kasneje pa je repertoar razširil na operno, duhovno, ljudsko, jazz in pop glasbo z različnimi nacionalnimi predznaki.

Ustanovitelj in vodja zbora Mihail Turecki (letnik 1962) je tudi sam vokalist, tenorist, ob tem pa dirigent, producent in šovmen, ki je doma dosegel naziv ljudskega umetnika Rusije.

Zasedbo Soprano je ustanovil kot ženski protipol moškemu zboru in prav tako gostuje po svetu, doma pa nastopa, denimo, tudi ob množičnih športnih prireditvah, kot so dirka formule ena, tekme nogometne reprezentance ali turnir v hokeju. Vstop na ljubljanski koncert bo prost.