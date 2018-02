Deloskop izpostavlja: Simfonični cikel

Po sinočnjem koncertu v domačem gledališču bo Simfonični orkester gledališča Teatro Lirico Giuseppe Verdi iz Trsta nocoj gostoval v Mariboru.

V okviru Simfoničnega cikla bodo pod vodstvom dirigenta Francesca Quattrocchija izvedli uverturo k operi Čarostrelec Carla Maria von Webra, Koncert za klavir in orkester št. 9 v Es-duru, »Jenamy« Wolfganga Amadeusa Mozarta in Simfonijo št. 5 v e-molu, op. 64 Petra Iljiča Čajkovskega. Solistka bo mlada v Nemčiji rojena kitajska pianistka Jieni Wan, ki danes študira na prestižni Yale School of Music.

Tržaški orkester se je kot stalni sestav izoblikoval leta 1944, dvajset let kasneje pa si je nadel ime opernega gledališča, v katerem deluje še danes. Pomembno vlogo je imel pri izvedbi Festivala dveh svetov (Il Festival dei Due Mondi) v Spoletu med letoma 1958 in 1969. Zadnja leta vidno prispeva k širjenju glasbene kulture na širšem regionalnem območju dežele Furlanije - Julijske krajine ter v Istri.

V več kot 70-letni karieri so z orkestrom sodelovali številni priznani dirigenti. Med njimi Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Paul van Kempen in drugi.

Orkester je bil večkrat povabljen na gostovanja v tujino. Leta 2014 je gostoval v Omanu, kjer je z nepozabno izvedbo Verdijeve odrske mojstrovine Macbeth odprl gledališko sezono v Kraljevi operni hiši v Muškatu, dve leti za tem pa Opero v Dubaju s koncertom Plácida Dominga ter z Bizetovo opero Lovci biserov in Rossinijevo opero Seviljski brivec (obe v produkciji tržaške operne hiše G. Verdi).

Nocojšnji koncert bodo izvedli v okviru mednarodnega sodelovanja, ki sta ga gledališči Teatro Lirico Giuseppe Verdi iz Trsta ter Opera Balet SNG Maribor podpisali lani.