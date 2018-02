Deloskop izpostavlja: Uvodni koncert nove sezone Harmonie Concertans

Harmonia Antiqua Labacensis napoveduje prvi koncert osme sezone cikla Harmonie Concertans: Stara glasba na Novem trgu, ki bo v Atriju ZRC nocoj ob 20. uri.

Ansambel musica cubicularis v mednarodni desetčlanski zasedbi bo z gosti izvedel dela Claudia Monteverdija in sodobnikov. Osrednje delo nocojšnjega koncerta bo Monteverdijeva uglasbitev dvoboja Tankreda in Klorinde iz epa Osvobojeni Jeruzalem Torquata Tassa.

Delo so prvič uprizorili v Benetkah leta 1624. Zgodba pripoveduje o križarskem vitezu Tankredu, ki se spopade s Klorindo, muslimanko krščanskega porekla, preoblečeno v bojevnika. Šele ko ga smrtno ranjena zaprosi za krst, Tankred spozna, koga je premagal. Strtemu Tankredu lepa Klorinda odpusti in umre kot kristjanka.

Pripovedovalec bo italijanski tenorist Giovanni Cantarini, ki se posveča predvsem zgodnji monodiji in umetnosti recitacije.

Godalni ansambel bo vodil Oliver Webber, britanski specialist za Monteverdijevo glasbo. Klorindo bo upodobila sopranistka Gwendolen Martin, Tankreda pa tenorist Manuel Warwitz.



Cikel Harmonie Concertans: Stara glasba na Novem trgu organizirata Harmonia Antiqua Labacensis in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Muzikološki inštitut.