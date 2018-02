Deloskop izpostavlja: Začetek festivala flamenka

Od danes pa do 13. februarja bo v ljubljanskem Cankarjevem domu trajal mednarodni glasbeno-plesni festival Bi flamenko.

Sledil bo nastop znamenitega flamenko pevca in kitarista Diega Carrasca (na fotografiji), ki že pol stoletja nastopa s svojo družino. Diego Carrasco je legenda flamenka in veliki mojster ritma iz Jereza de la Frontera. Carrasco za petje pomeni isto kakor Israel Galvan za flamenko ples.

Pod njegovim vodstvom je cela generacija umetnikov flamenko pripeljala v jazz, pop in rock, ne da bi pri tem trpela tradicija. V soboto bo v dvorani Duše Počkajeve ob 17.30 plesni nastop Ane Morales Bagatela (Bagatelles), ob 19.30 pa bo v Gallusovi dvorani glasbeno-plesna predstava Padec iz raja (Caída del Cielo) znamenite koreografinje in plesalke Rocíe Moline. V nedeljo bo ob 18. uri v Kosovelovi dvorani plesna predstava Naravnost ven (A Palo Seco) Sare Cano. Ob 20. uri pa bo v isti dvorani projekcija filma La Chana o istoimeni plesalki flamenka v režiji Lucije Stojević. V ponedeljek, 12. februarja, bo ob 20. uri v Linhartovi dvorani nastopil projekt Qasida španske pevke Rosarie La Tremendite in iranskega pevca Mohammada Motamedija. V torek, 13. februarja, bo v dvorani Duše Počkajeve ob 18. uri plesna predstava Ane Pandur Predin Firebird ob kitarski spremljavi Gianija Poposkega. Ob 20. uri pa bo v klubu Cankarjevega doma še zaključek festivala Bi flamenko z nastopom Alfonso Aroca Quinteta.