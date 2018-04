Deloskop izpostavlja: Zlati abonma

V Cankarjevem domu bo v okviru Zlatega abonmaja nocoj ob 20. uri gostoval Bergenski filharmonični orkester s solistko, violinistko Viktorio Mullovo. Pod vodstvom dirigenta Edwardja Gardnerja bodo izvedli fantazijsko uverturo Romeo in Julija Petra Iljiča Čajkovskega ter dve deli finskega skladatelja Jeana Sibeliusa: Koncert za violino in orkester v d-molu, op. 47 in Simfonijo št. 2 v D-duru, op. 43.

Bergenski filharmonični orkester se ponaša z bogato, več kot dvestopetdesetletno tradicijo in sodi med najstarejše orkestre na svetu. Osrednje koncertno središče norveškega orkestra je dvorana, poimenovana po Edvardu Griegu, s katerim so bili filharmoniki v 19. stoletju tesno povezani, saj je bil skladatelj med letoma 1880 in 1882 tudi umetniški vodja orkestra.

Od leta 2015 je glavni dirigent Britanec Edward Gardner, pred tem dolgoletni glasbeni direktor Angleške narodne opere. Kot prejemnik prestižnih nagrad velja za enega najbolj nadarjenih dirigentov svoje generacije.

Violinistko Viktorio Mullovo je iz Sovjetske zveze na pot mednarodne koncertantke ponesla zlata medalja na tekmovanju Čajkovskega leta 1982. Velja za izjemno poustvarjalko Bachove dediščine, ki se odlikuje z obsežno diskografijo njegovih del, od preloma tisočletja pa rada eksperimentira z zvrstno razvejenim repertoarjem.