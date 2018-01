Demolition Group že v studiu

Za kultnim bendom iz Brežic, ki deluje že krepko čez trideset let (uradni datum pravzaprav sploh ni znan, menda pa so že v 36. letu »obratovanja«), je bilo preteklo leto ali dve precej naporno, saj so v bendu nastala nesoglasja, zaradi česar sta ga zapustila legendarni saksofonist Jože Pegam in mladi kitarist Matija Lapuh, ki je pred nekaj leti zamenjal dolgoletnega člana Demolition Group (DG) Bojana Fifnjo.

Izgubiti skorajda glavnega 'plejerja', vedno dežurnega zabavljača in »utrganca«, kar je 'Joc' nedvomno bil, je seveda huda izguba, zlasti za nekatere privržence DG, ki zatrjujejo, da je Pegamov saks zaščitni znak, da brez njega DG niso pravi DG, a tako pač je, treba se je sprijazniti in ponuditi priložnost mladi in delovni energiji, ki ji, to že lahko rečemo, gre prav dobro. Pegama je nadomestil mladi Aleš Suša, ki se je zdaj že sprostil, zverziral in na odru deluje suvereno, je pa zanimivo, da je v nasprotju s predhodnikom poleg bobnarja Ivice Gregla videti eden bolj pridnih in umirjenih članov Demolition Group, medtem ko »Jozlovo« vlogo na malo manj utrgani, a vseeno divji način nadaljuje kitarist Petar Stojanović, ki jo reže, kot bi bil v bendu že od nekdaj.

Obetavne novosti

Demolišni lani, tudi zaradi notranjih potresov, niso koncertirali toliko kot sicer − ponavadi stopnjujejo tempo proti koncu leta. Kljub temu so v letu 2017 odigrali nekaj koncertov v novi zasedbi, prvič pred večjo publiko na Ortofestu, konec leta tudi v kranjski Layerjevi hiši oziroma stolpu Škrlovec (fotografije na tej povezavi), ki očitno postaja njihov tradicionalni prostor za božični koncert bolj intimne sorte. Njihov program je zato bolj intimen, baladno naravnan. So pa ob tej priložnosti odigrali tudi pet, šest komadov, ki bodo na novem albumu − Nostalgija, Košček zame, Grozno sam, Preveč vsega, Zvezde, Pojdiva tja −, in z veseljem napišemo, da je vsaj polovica tistih, ko rečeš: »Aha, to so pravi Demolišni!«, medtem ko se pesmi Vse je tu obeta uvrstitev med top DG balade, nesmrtne, kot so Mesečina (Neovangelij, 1998), Gram (Bič Luč+Upanje, 2001), Dež (Neovangelij), Včasih tko (Zlagano sonce, 2015) ...

Dele koncerta v Škrlovcu so posneli s kamero in trenutno že nastaja videospot, ki bo v kratkem na ogled. Leto 2017 so Demolišni sicer glasbeno zaključili v Cerknem, kjer so v baru Gabrijel izvedli menda nepozaben koncert, ki je bil tudi razprodan.

Samo še Zagreb

V soboto, 20. januarja, pa so »ad hoc«, kot je povedal njihov tonski mojster, neuradni predstavnik za stike z javnostjo in ustanovni član Matjaž Pegam zaigrali tudi v kranjskem TrainStation SubArtu na na hitro organiziranem koncertu v spomin na kranjsko legendo, utemeljitelja 'Kransterdama', Slavka Manfredo. Na Rock'n'rollu za Slaukota so poleg DG zaigrali še zelo prepričljivi Raggalution pa tudi The Star Time Playboys, EasyWalkers in Jimmy&Zwook.

Demolišni so imeli srečno roko pri sestavljanju playliste ter poskrbeli za navdušujoč in eksploziven koncert, po katerem si človek želi samo še več. Do maja načrtujejo samo še en sam koncert, Antivalentinovo 10. februarja v zagrebškem Domu sportova, kjer bodo igrali ob utrgancih Let3, TBF in Edu Maajki. Nedvomno impresiven line-up, Zagreb pa tudi ni daleč …

To bo do maja menda tudi vse, ker so v intenzivni fazi snemanja, nato se bo še več časa namenilo obdelavi zvoka in drugim studijskim finesam. Album bi bil, kot je povedal ustanovni član in pevec Goran Šalamon, sicer verjetno zunaj že prej, a so se morali po odhodu dveh članov najprej konsolidirati in uigrati, da bodo šli zdaj lahko čez nekaj mesecev v javnost dovolj kakovostni. Zdaj od začetka v bendu vztrajata samo še on in Matjaž Pegam, a kot je dejal Šalamon: »Dokler nam ne bo težko iti na oder in dokler bodo ideje, do takrat bomo še zagotovo tu.«

Vse je (še) tu, skratka, kar je za DG-pleme nedvomno dobra novica.