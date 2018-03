Desetletje prismojenega bluesa

Zvečer bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo pokalo od bluesa, rocka, funka, countryja in še česa. Tam bodo namreč deseto obletnico delovanja proslavili Prismojeni profesorji bluesa s predstavitvijo svojega drugega studijskega albuma Wacky Blues Professors.

Zagotovo se slovenski hram kulture ne podrl, kajti na tem odru so že nastopili kot gostje na koncertu Petra Lovšina. Tokrat pa bodo Julijan Erič, vokal in kitara; Miha Erič, ustna harmonika, vokal in lap steel kitara; Miha Ribarič, bas kitara, in Zlatko Đogić, bobni in vokal, sami imeli nekaj gostov, ki bodo dodatno obarvali njihov zvok. Oder so bodo delili še z gosti, kot so Grega Smola Crnkovič, kitara; Aleš Uhan, klaviature; Andraž Mazi, pedal steel kitara; Lovro Ravbar, saksofon; Andrej Tomazin, kongo bobni; Domen Gracej, trobenta, in Jasna Kmetec, saksofon.