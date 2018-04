Dražba: Za kitaro Boba Dylana pričakujejo vsaj 400.000 dolarjev

Na kitaro znamke Fender Telecaster iz leta 1965 so ob Dylanu igrali še frontman skupine The Band Robbie Robertson, Eric Clapton in George Harrison.

V Los Angelesu bodo maja na dražbi ponudili eno najpomembnejših kitar v zgodovini rocka, so napovedali pri avkcijski hiši Julien's.

Na električno kitaro znamke Fender Telecaster iz leta 1965 sta igrala legendarni ameriški pevec in ikona popularne kulture Bob Dylan ter kanadski glasbenik in frontman nekdanje skupine The Band Robbie Robertson.

Za znamenito kitaro, ki jo bodo 19. maja prvič ponudili na dražbi, si nadejajo iztržiti med 400.000 in 600.000 dolarjev. Kitara se je na glasbeni sceni prvič pojavila na Dylanovi turneji v letih 1965 in 1966, ki jo je spremljala skupina The Band.

Kitara tudi v rokah Claptona in Harrisona

Ta se je oblikovala iz podporne skupine The Hawks rockabilly pevca Ronnieja Hawkinsa. V 60. in 70. letih sta na kitaro veliko igrala tako Dylan kot Robertson, pa tudi Eric Clapton, George Harrison, Levon Helm in drugi. Kitara se je pojavila na nekaterih največjih rock koncertih in nastopih ter pomembno definirala zvok nekaterih velikih rock'n'roll albumov vseh časov.

Foto: Arhiv avkcijske hiše Julian's

Med drugim je s kitaro Bob Dylan posnel svoj revolucionarni sedmi studijski album Blonde on Blonde iz leta 1966, pa album The Basement Tapes, ki ga je Dylan s The Bandom posnel leto kasneje in izdal leta 1975.

Kitara se pojavi na debitatskem albumu The Banda Music from Big Pink (1968), in sicer v pesmih Chest Fever, To Kingdom Come, Caledonia Mission in The Weight. Robertsona na kitari je slišati tudi na albumu The Band (1969) ter videti na legendarnih festivalih Woodstock, Isle of Wight, Express in Watkins Glen. Slednji se je leta 1973 vpisal v Guinessovo knjigo rekordov, saj se ga je udeležilo okoli 600.000 ljudi, na njem pa so poleg The Banda nastopili še The Allman Brothers in Grateful Dead.

Kitaro sta si Dylan in Robertson še enkrat delila na nizu nastopov decembra 1971 na newyorški Akademiji za glasbo, današnjem Palladiumu. Nastal je eden najboljših albumov v živo skupine The Band Rock of Ages, še navaja avkcijska hiša Julien's.