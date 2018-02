Posebna ugodnost za bralce Dela

Ponujamo 30% popusta na vstopnice koncertov Zimskega festivala 2018, ki se bo dogajal od 10.2. do 14.2.2018 v Unionski dvorani v Ljubljani.

V okviru sodelovanja s Festivalom Ljubljana našim bralcem ponujamo poseben popust pri nakupu vstopnic za predstave v okviru Zimskega festivala 2018. Za nakup vstopnic po posebni promocijski ceni kliknite na povezavo nakup vstopnic. V novem pojavnem oknu izberite gumb nakup vstopnic in DELO popust. V polje vpišite kodo DELO30.

Nigel Kennedy

Ne zamudite koncerta kontroverznega violinista Nigela Kennedyja. Vsestranski glasbenik, ki s prepričljivim talentom navdihuje občinstvo po celem svetu bo nastopil 10. februarja ob 19. uri v Unionski dvorani Grand Hotela Union.

Ramón Vargas

Prisluhnite večeru opernih arij v izvedbi enega najboljših in najbolj iskanih tenoristov 21. stoletja. Ramón Vargas in sopranistka Elvira Hasanagić bosta nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko argentinskega maestra Facunda Agudina. 14. februarja ob 19. uri v Unionski dvorani Grand Hotela Union!

New Swing Quartet

Črnsko duhovno glasbo, začinjeno z nekoliko sodobnejšim pridihom, je New Swing Quartet na svojih številnih gostovanjih prenesel na odre po vsem svetu in se uspel uvrstiti med vodilne gospel zasedbe. Praznujte z njimi kar 50 let delovanja, 12. februarja ob 19. uri v Unionski dvorani Grand Hotela Union!