Elvis Jackson - Dve desetletji po Evropi

Predstavitveni glasbeni festival s konferencami Ment Ljubljana se začenja danes in bo trajal do petka na različnih prizoriščih po mestu. Tokrat se bo predstavilo 72 glasbenih izvajalcev iz Evrope ter 53 domačih in tujih govorcev. Na odprtju bodo med drugimi Young Fathers, nenavadna trojka iz Škotske, ki je za prvenec prejela najpomembnejšo britansko glasbeno ­nagrado mercury.

Festival Ment, ki je pred dvema tednoma v Groningenu prejel nagradi za najboljši manjši in najboljši klubski festival v Evropi, se osredotoča na regionalne in vzhodnoevropske glasbene scene. Na njem bo nastopila tudi primorska skupina Elvis Jackson, ki jo sestavljajo vokalist David Kovšca - Buda, kitarist Boštjan Beltram - Berto, baskitarist Erik Makuc - Slavc in bobnar Marko Soršak - Soki.

Ste ena redkih slovenskih skupin, o kateri bi lahko rekli, da ima kariero tudi v tujini, predvsem na koncertnem področju.

Berto: Kar hitro smo okusili občinstvo v tujini. Takratni bobnar Aleksandar Kotnik - Sašo je imel nekaj zvez in poznanstev zunaj Slovenije. Koncerti so bili prijateljski, nihče od nas se takrat ni obremenjeval z menedžmentom, piarjem, denarjem in drugimi stvarmi, ki jih je danes 'treba' imeti. Mi smo hoteli samo igrati. Imeli smo forda letnik '76, ki ga je znal voziti samo Sašo. Tesnjenje med vrati in šasijo je bilo takšno, da če si se držal za okvir šasije in ti je nekdo po pomoti zaprl vrata, so prsti ostali nedotaknjeni. To so bili lepi časi. Mogoče bi morali napisati kakšno knjigo. Sicer pa se je bend pred dvema tednoma vrnil iz Francije, lani je bilo precej aktualno avstrijsko občinstvo, bili smo na Hrvaškem, v Srbiji ... No, v dvajsetih letih smo nastopili tako rekoč po vsej Evropi.