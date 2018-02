Ema - Hvala, ne! - za takšne komentarje

Primorka Lea Sirk bo s skladbo­ Hvala, ne! predstavljala Radiotelevizijo Slovenija na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije v Lizboni. Nastopila bo v drugem predizboru 10. maja. Medtem po državi odmeva letošnji izbor pesmi za to tekmovanje.­ Ema (Evrovizijska MelodijA) je glavna tema na družbenih omrežjih.

Zanimivo je, da noben zakon, naj je bil še tako usoden za državljane, ni zbudil toliko zanimanja javnosti, kot ga že nekaj let zapored zbuja izbor skladbe, ki bo predstavljala Slovenijo na tekmovanju za pesem Evrovizije. Praviloma so komentarji negativni, precej jih je tudi žaljivih. Strasti sodelujočih komentatorjev ne gre razpihovati, bolje jih je pomiriti z ugotovitvijo, da je to le glasba. Da to ni nič usodnega. Skrb, kako se bo naša predstavnica odrezala na tem evropskem glasbenem festivalu, je odveč - razen če bi zmagala. Tako za Emo kot za tekmovanje za pesem Evrovizije bi bila spodobna tudi naključna izbira zmagovalcev. Lahko bi žrebali listke z naslovi skladb iz črnega klobuka ali pa spustili polža na mizo, popisano z naslovi pesmi, in bi zmagala tista, do katere bi se najprej prislinil.