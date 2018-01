Grad gori!- Ljudske viže z vsega sveta

Glasbena zasedba Grad gori! je nastala pred nekaj leti, ko je ljubezen do ljudske glasbe združila tekstopisko, glasbenico in pevko Brino Vogelnik, karizmatičnega harmonikarja Matijo Solceta ter izjemno violinistko, improvizatorko in klasično glasbenico Barjo Drnovšek. Skupaj igrajo ljudske in avtorske pesmi, prežete s strastjo, milino in močjo. Zvečer bodo v okviru Cankarjevih torkov v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani predstavili prvenec.

Ko sem vas pred petimi leti prvič slišal, sem bil prepričan, da je to bolj začasen projekt.

Solce: Vsak projekt se začne z določenim impulzom in Protestival je bil močen impulz, ki ga je povzelo nadaljevanje gibanja v obliki festivalov Etno Histeria in Plavajoči grad, Kavč festivala in tudi zasedbe Grad gori!, ki je imela na začetku puntarski podtekst. Vsi naši koncerti so bili nekakšna srečanja po dolgem času v zanimivih in drugačnih razmerah. Izdaja cedeja je (žal) nekakšna institucionalizacija imena, ustvarjanje blagovne znamke, kar je po drugi strani potrditev naše vztrajnosti v določeni glasbeno-pripovedno-performativni formi, ki jo želimo poglobiti in se mogoče še bolj osredotočiti na tematiko prevajanja ljudskih skladb iz drugih krajev ter povezave slovenske in glasbe od drugod.