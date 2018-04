Gregor Strniša - 92 tipk zapuščenega klavirja

Pripravil je radijski dokumentarec o skoraj sto let starem glasbilu.

Inovativni skladatelj Gregor Strniša je avtor zanimive radijske igre Broken Piano/Broken Bösendorfer (Polomljen klavir), ki prinaša detektivsko napeto razkrivanje usode polomljenega klavirja. Premiera bo danes ob 21. uri na prvem programu Radia Slovenija.

Broken Piano/Broken Bösendorfer je radijski dokumentarec (režiser je Klemen Markovčič) o skoraj sto let starem klavirju, ki zapuščen stoji v kotu Studia 1 na Radiu Slovenija. Med skoraj sedemletnim ustvarjanjem glasbe za album je Gregor Strniša hkrati raziskoval in odstrl zgodbo tega klavirja. Leta 2017 je v arhivskih knjigah tovarne Bösendorfer odkril presenetljive podatke o tem, kdo je leta 1937 kupil ta Bösendorfer Grand Piano 225 s subkontra F v tovarni na Dunaju in kako je ta klavir po drugi svetovni vojni skrivnostno prišel na Radio Slovenija.