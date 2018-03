Grupa 92 na Tresku

Na tradicionalnem sejmišču, z vizualnimi natečaji, delavnicami in koncerti Tresk povezuje slovensko alternativno glasbeno sceno in plete socialno mrežo glasbenikov, vizualnih ustvarjalcev, založnikov, distributerjev, organizatorjev, medijev in občinstva.

Med sedmimi nastopajočimi, danes in jutri, bo tudi znamenita novovalovska zasedba Grupa 92, ki se je pred leti ponovno aktivirala v skoraj izvirni postavi. Novinec je le bobnar Simon Intihar, ki je zamenjal Bojana Oseta, sicer pa so v postavi še basist Marko Banič ter klaviaturist Brane Plemenitaš. Na vokalu je Aljošo Zupančiča zamenjal kitarist in skladatelj Matej Sršen, ki je pojasnil, kaj jih je premamilo, da so se po treh desetletjih spet zbrali. »Ko so petintrideset let po nastopu Grupe 92 na Novem rocku '82 pri švedski založbi NE Records izdali posnetek tega koncerta, smo se zbrali in si rekli, da moramo nekaj narediti. In smo začeli enako delati, kot smo takrat. Energija je bila enaka, tako da je bilo prijetno spet igrati skupaj. V vmesnem obdobju nihče od nas ni opustil igranja. Po štiridesetih letih še vedno čutim in igram svojo glasbo z užitkom in srcem.«