Iztok Mlakar - Komedija je le tragedija, gledana v rit

V le dveh minutah sta bila razprodana koncerta primorskega igralca in kantavtorja Iztoka Mlakarja, na katerih bo 11. in 20. januarja v okviru programa Drama Akustika predstavil svoj peti album. O svojem zelo osebnem načinu nastopanja, vinu, slovenskem knjižnem jeziku, narečjih in drugih zadevah je spregovoril v hudomušnih odgovorih na naša vprašanja.



Prav zanimiv je vaš odnos do glasbenih nastopov. Nastopate v res majhnih družbah, da vsakomur v občinstvu vidite v oči. Kako to?



Zato, ker se tako vzpostavi boljši stik z občinstvom. To je način komornega nastopanja, lahko bi mu rekli klubski ... Nastopam brez ozvočenja, brez kakršnihkoli vmesnikov. Tradicionalno so barski pevci pa tudi ljudski pevci in godci praviloma prepevali brez ozvočenja. Stik z občinstvom je tako precej boljši pa tudi dinamika je povsem drugačna.



Informacije o času in kraju vaših nastopov imajo prav visoko vrednost in z njimi tisti posvečeni ravnajo zelo previdno.



To pa zato, ker imajo potem en sam kažin. Res je to nekoliko ponesrečen način nastopanja, saj bi človek rad ustregel vsem. Ampak če ne bi tako nastopal, občinstvu ne bi ponudil pričakovanega, kajti to ne bi bil jaz.



Tako tudi ni presenetljivo, da ste v hipu, v le dveh minutah, razprodali koncerta v ljubljanski Drami, v njeni mali dvorani.



To je šlo po internetu, verjetno pa bomo dodali še kak večer. Taki nastopi so sprva nastali za klapo. Ko sem tako začel nastopati še za druge, se mi je zdelo fer, da tako tudi ostane. Potem me pa sprašujejo, zakaj tako malo nastopam. Precej laže je nastopati za večjo množico, saj odjamraš svoje in greš, ne da bi občinstvo sploh videl. Pri zelo osebnih nastopih, kakršni so moji, pa hitro opaziš, ali res dihajo s tabo ali pa si popolnoma zašel. Razen če imaš v občinstvu Angleža, ki je pomotoma prišel na tvoj koncert - ti se hočeš raztrgati, da bi ga premaknil, pa ne veš, da te revež sploh ne razume. Sicer pa je teže nastopiti pred petdesetimi kot pa pred petstotimi.