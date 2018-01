Jazz festival s kreativno šolo

Velenje − V petek zvečer se v Max klubu začenja 11. Max klub jazz festival, ki ga je leta 1999 v Velenju prvič postavil pokojni vibrafonist Boško Petrović. Čeprav se festival ni sestavil vsako ali vsaj vsako drugo leto, mu zadnja leta, ko ga umetniško vodi mednarodno priznani saksofonist in domačin Jure Pukl in ko za program skrbi tudi Matjaž Šalej iz zavoda Festival Velenje, kaže bolje.

Na prvem koncertu se bo jutri v Max klubu predstavila skupina Artbeaters, do aprila pa se bo na festivalu ob koncih tedna zvrstilo sedem koncertov. Pukl je v Velenje letos povabil zasedbe in jazz glasbenike sodobne domače scene, nekatere mlade, ki se vse bolj uveljavljajo, in tudi nekaj uglednih imen evropskega in svetovnega jazza. V času festivala pa se v Velenje vrača tudi Kreativna jazz klinika, delavnica za mlade glasbenike. Ta bo med 26. februarjem in 3. marcem na Glasbeni šoli Velenje, umetniškemu vodji Juretu Puklu pa je nanjo letos uspelo privabiti mentorje, večina jih prihaja z newyorške glasbene scene, kot so Shai Maestro, Gregory Hutchinson, Joe Sanders, Melissa Aldana, Philip Dizack, Sachal Vasandani, Charles Altura, izmed domačih glasbenikov pa bo ob Puklu delavnico imel še Miha Koren.

Po današnjem koncertu kvinteta Artbeaters (Peter Ugrin, Marko Maki Čepak, Aleš Ogrin, Ilj Pušnik, Aljoša Jerič) bo prihodnji konec tedna v Max klubu nastopil Tadej Kampl s projektom Life is Good, potem pa si bodo do konca aprila sledili še koncerti zasedb in glasbenikov Kukushai, Jure Pukl feat. Sachal Songs and Chant, Ajda Stina Turek Quartet, Marina Mårtensson Band in Jan Kus & The Slavo Rican Assembly.

Max klub jazz festival skupaj pripravljajo Mestna občina Velenje, Festival Velenje in podjetje Činela.