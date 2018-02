Jazz festivalu Ljubljana nagrada za drzen program

Vseevropska mreža producentov, organizatorjev in podpornih organizacij evropske ustvarjalne glasbe, sodobnega jazza in improvizirane glasbe Europe Jazz Network, ki povezuje okoli 120 festivalov, klubov in koncertnih prizorišč, neodvisne selektorje in državne organizacije iz tridesetih držav, je sedmič razglasila prejemnika nagrade za drzen program.

Tokrat so nagradili Jazz festival Ljubljana v organizaciji Cankarjevega doma, najstarejšo tovrstno evropsko prireditev, vzpostavljeno leta 1960, ki bo letos doživela 59. izdajo.

Odločitev o nagrajencu temelji na dveh postopkih, najprej na odprtem razpisu, zatem pa na odločitvi žirije, ki pregleda prispele programe. V letošnji žiriji so bili Cristina Estrada iz Španije, Susanna von Canon iz Nizozemske, Sunna Gunnlaugs z Islandije, Oliver Belopeta iz Makedonije in Juhamatti Kauppinen iz Finske.

Odzvala pa sta se že umetniška direktorja Jazz festivala Ljubljana Bogdan Benigar in Pedro Costa: »Veseli smo nagrade. Večika čast je biti v družbi Bimhuisa, Moers Festivala, Tampere Jazz Happeninga in festivala 12 Points. Vedno smo verjeli, da so naši izbori futuristični in močni primeri tega, kako poudariti umetniško obliko, ki nima meja in jo omejuje le kreativno razmišljanje pri ustvarjanju glasbe, s pomembno mislijo o tem, kako to predstaviti v živo na odru.«

Letošnji 59. Jazz festival Ljubljana bo potekal med 27. in 30. junijem, ob Benigarju bo njegov program pripravil Edin Zubčević, dolgoletni direktor Jazz Festa Sarajevo.