Jazzva - Parada vokalne glasbe

Vokalna skupina Jazzva pod umetniškim vodstvom Jasne Žitnik ter članicami Anjo Hrastovšek in Katjo Kovačič ter člani Tadejem Pasarjem, Andrejem Perdihom, Klemnom Dovjakom in Jonom Leskovcem ponuja vokalni preplet od slovenskih popevk, jazzovskih melodij, do popa, rocka in elektronike.



Ena izmed glavnih značilnosti Jazzve je glasovna zlitost in prepričljiva interpretacija. Naj bodo njihove zgodbe vesele, nagajive ali resne in otožne, jih pripovedujejo predano srčno in prepričljivo. Zasedba na koncertih vedno poskrbi za pravo kombinacijo profesionalnosti, humorja in sproščenosti ter dodajo še ščepec spogledovanja s publiko. Tokrat se bo na odru prvič predstavila nova članica Katja Kovačič, sicer tudi del vokalnega orkestra Perpetuum Jazzile. Z njo je zasedba intenzivno vadila že nekaj mesecev, prej je pela tudi v vokalni zasedbi Kreativo. Vse, kar se sliši na odru, izvaja zasedba izključno z glasovi brez spremljave inštrumentov. Člani skupine Jazzva so tudi gonilna sila Popjazzijade, vsakoletnega vseslovenskega in mednarodnega festivala vokalne glasbe.