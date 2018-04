Katalena o človeški živalskosti

Zasedba Katalena, ki avtorsko oživlja slovensko ljudsko glasbo in ji rada doda uglasbeno poezijo ali avtorske skladbe, je nedavno izdala nov, vojno obarvan album Človek ni zver, ki ga bo zvečer predstavila v ljubljanskem Kinu Šiška.

Ob izdaji prejšnjega albuma (in glasbene predstave) Enci benci Katalenci, ki je bil pisan in otroški, je bilo jasno, da ga je spodbudil njihov naravni prirastek. Zdaj je mladih Katalencev šest, prav toliko članov ima tudi postava Katalene. Pevka Vesna Zornik in klaviaturistka Polona Janežič sta z nasmehom dejali, da se jim ni bati za prihodnost. Starševstvo je tako vplivalo nanje, da je nastala izvrstna glasbena zbirka pesmi iz izštevank, ki so jih prebirali otrokom.