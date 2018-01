Koncerti v letu 2018 - Domingo za uvod

Začetek letošnjega koncertnega leta na večjih prizoriščih bo res nekaj posebnega, saj bo v Ljubljani končno nastopil Plácido Domingo. V dvorani Stožice bo zapel 20. januarja.



Znameniti tenorist in dirigent, Španec Plácido Domingo, velja za enega najboljših in najvplivnejših opernih pevcev v zgodovini, je pa tudi dirigent in gonilna sila znamenite losangeleške opere. Odpel je kar 147 opernih vlog in imel več kot 3800 nastopov. Posnel je čez 100 oper, arij, kompilacij in duetov, ki so mu prinesli dvanajst grammyjev in dve nagradi emmy. Posebno priznanje so mu dali tudi v risani seriji Simpsonovi, v kateri je igral samega sebe. Najbolj pa je zaslovel, ko je leta 1990 s prijateljema tenoristoma Joséjem Carrerasom in Lucianom Pavarottijem ustanovil zasedbo Trije tenorji. Po koncertu v Ljubljani bo nasled­nji dan, 21. januarja, v našem glavnem mestu z družino praznoval svoj sedeminsedemdeseti rojstni dan.



Prvič bo pri nas nastopil tudi razvpiti angleški violinist Nigel Kennedy, in sicer 10. februarja v Unionski dvorani v Ljub­ljani v okviru tridnevnega Zimskega festivala, nato s člani znova zbranega New Swing Quarteta (12. februarja) in mehiškim opernim zvezdnikom Ramónom Vargasom (14. februarja). Priznani violinist je s svojim šarmom in karizmatičnim nastopom klasično glasbo približal množicam in postal superzvezdnik. S svojimi albumi je najbolje prodajani vio­linist vseh časov. Kennedy, ki je na svoj način presegel okvire klasične glasbe, bo pripravil program z naslovom Bach and I (Bach in jaz), v katerem bo dela slovitega genija baroka oplemenitil z elektroniko in lastnimi glasbenimi vložki.



Čez sedem let



V Ljubljano se po sedmih letih vrača bosanska zasedba Plavi orkestar, ki bo 15. februarja nastopila v dvorani Stožice v okviru regijske turneje Everblue. Po koncertih v Sarajevu in Beogradu, kjer ji je prisluhnilo več kot 100.000 poslušalcev, bo nastopila še v Ljubljani in Zagrebu. Ena vodilnih jugoslovanskih skupin je nazadnje v Ljubljani nastopila februarja 2010, ko je dvakrat razprodala veliko dvorano Hale Tivoli.

Kraftwerk se vračajo.

Foto arhiv organizatorja



Precej več let pa je minilo od prvega in doslej edinega koncerta nemške elek­tronske zasedbe Kraftwerk v Ljubljani v razprodanih Križankah. Takrat so prevzeli občinstvo in gotovo ga bodo tudi 22. februarja v Hali Tivoli. Po 14 letih bomo tako spet lahko priča izjemnemu avdiovizualnemu dogodku. Pionirji elektronske glasbe bodo v 3D-tehnologiji povzeli sedem svojih studijskih albumov. Ta kvartet velja za eno najpomembnejših skupin v glasbeni zgodovini, saj je njegov vpliv opazen v različnih žanrih, od krautrocka, techna, elektronike in klasike do hiphopa in popa.



Eden letošnjih zelo težko pričakovanih koncertov je v Hali Tivoli napovedan za 23. februar, ko bo nastopila izjemna nizozemska pop in jazz pevka Caro Emerald. Tudi ona bo prvič stopila na oder pri nas v okviru turneje Emerald Island. Pevka prepoznavnega glasu je v svoji glasbi prepletla jazz iz plesnih dvoran z nalezljivim mambo ritmom, popom in elektroniko ter hitro osvojila ušesa in srca občinstva ter kritikov po svetu.



Ljubitelji jugorocka bodo po »plavcih« deležni še »belcev«, torej druge sarajev­ske zasedbe, Bijelo dugme, ki se vrača, seveda v okrnjeni postavi. Zadnja različica nekoč največje jugoslovanske rock skupine bo v Ljubljani nastopila 9. marca, ko bosta v dvorani Stožice vodji zasedbe Goranu Bregoviću delala družbo pevca Alen Islamović in Mladen Vojičić - Tifa. Onadva sta v skupini proti koncu njene kariere zamenjala nezamenljivega Željka Bebeka. Najbolj prepoznavna rockovska blagovna znamka na Balkanu bo nastopila ob spremljavi velikega 30-članskega orkestra.



Predvsem najstnicam pa je namenjen koncert novega pop fenomena, ki prihaja iz Norveške. Dvojčka Marcus & Martinus, ki že mesece kraljujeta na naslovnicah najstniških revij in portalov, se bosta v okviru svoje prve evropske turneje Moments Tour svojim oboževalcem v živo predstavila tudi pri nas, 26. marca v Hali Tivoli.



Navdušence Caro Emerald bo gotovo očarala podobna glasba, ki prihaja iz newyorških jazzovskih klubov, v katerih se minula desetletja mešajo s pridihom modernosti. Z Bradlee’s Postmodern Jukebox se bo v ljubljanski Hali Tivoli zasvingalo 11. maja. Zasedba, ki pri nas še ni nastopila, je postala pravcati fenomen, predvsem s tem, ko je znane pop in rock skladbe popolnoma preoblikovala v pisano paleto starinskih jazzovskih stilov. Zato niti ni čudno, da jo reklamirajo pod geslom: Ko je priredba boljša od originala. Poleg tega da so najbolj priljubljeni cover glasbeniki na svetu, pa so njihove priredbe zelo avtorske, pesmi dobivajo neko vzporedno, doslej neznano življenje.



Tudi španski pevec Enrique Iglesias bo na veliko veselje številnih oboževalk različnih generacij končno nastopil v Ljubljani. Glas vodilnega latino pevca, ki poje predvsem v španščini, a tudi v drugih jezikih, bo 12. maja odmeval v dvorani Stožice. Pri nas bo nastopil v okviru nadaljevanja svetovne turneje Sex and Love, kakor se imenuje njegov deseti, pred tremi leti izdani album.



Še enemu vokalistu prav posebne sorte Rag'N'Bone Manu s pravim imenom Rory Charles Graham bomo lahko pri nas prisluhnili prvič. V Hali Tivoli bo 5. maja odmevala njegova globalna uspešnica Human. Britanski zvezdnik in izjemen vokalist, znan po globokem bas baritonu, bo 23. februarja v Franciji začel težko pričakovano evropsko turnejo Grand Reserve Tour. Nastopil bo v dvajsetih evropskih državah. Predstavljal bo pesmi s svoje večkrat platinaste plošče Human in novo uspešnico Skin.



Očitno je tudi André Rieu odkril, da ima v Ljubljani zvesto občinstvo. Potem ko je lani pri nas nastopil prvič in razprodal koncert v dvorani Stožice, bo letos že sledila repriza. S svojim orkestrom, ki ga je poimenoval po Johannu Straussu in je največji zasebni simfonični orkester na svetu, šteje namreč 60 članov in članic, bo 18. maja spet nastopil v isti dvorani.



Kaj atraktivnega pripravlja skupina Siddharta v ljubljanski Hali Tivoli 14. septembra, še ni znano, gotovo pa je, da fantje dajo vedno vse od sebe na najvišji mogoči ravni. Take nastope pripravlja tudi svetovno najbolj znana slovenska vokalna zasedba Perpetuum Jazzile, ki napoveduje povratek v ljubljansko dvorano Stožice. Tam bo 17. novembra pripravila Slovensko noč predvsem za domače občinstvo, ki jo spremlja in podpira že vse od leta 1983. Ob svoji 35-let­nici so se v zboru odločili, da bodo pripravili pregled domače popularne glasbe od zlatih časov slovenske popevke do trenutno najbolj popularnih izvajalcev.