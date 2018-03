Koper, prihaja Magnifico!

IKoper - Ob dnevu žena in dnevu mučenikov se torej obeta res prvovrstni koncertni spektakel slovitega Magnifica, ki je lanski božič docela napolnil Dvorano Stožice v Ljubljani, ko je bil koncert nekaj tednov prej povsem razprodan. Ob teh častitljivih dneh za ženske in moške, boste lahko uživali v vseh največjih uspešnicah slovitega slovenskega avtorja, glasbenika in pevca Magnifica, ki nikoli ne razočara. Na koncertu boste tako lahko zagotovo slišali skladbe kot so »In ko enkrat bom umrl«, »Silvia«, »Hir aj kaj hir aj go«, »Halo gospodična«, »Ljubljana-Portorož«, »Revolution is my Solution«, »Land of the Champions« in številne druge uspešnice.

Ali sploh še kdo ne ve, kdo je Magnifico?

Magnifico je pevec, kavboj, balkanski kameleon. Njegov zaščitni znak je edinstvena zmes latina, reggaeja in surf rocka, s plesnimi ritmi in elementi balkanskega etno zvoka. S tremi prvimi albumi - "Od srca od srca" (1993), "Gdo je čefur" (1996) in "Sexy Boy" (1999) - se je na Balkanu pozicioniral kot neskrajni skladatelj in glasbenik. Vedno je iskal nove načine provokacije, in leta 2002 je za Eurosong napisal pesem »Samo ljubezen« za slovenski transvestitski trio Sestre. Pesem je postala velika uspešnica v Sloveniji, veliko odobravanja pa je požela tudi pri glasbenem občinstvu Eurosonga. Leta 2004 je Sony Music Entertainment izdal četrti album ˝Export/Import˝, na katerem je predstavil veliki uspešnici ˝Hir ai kam, Hir ai go˝ in eklektično ˝Giv Mi Mani˝. S tem vrhunskim albumom je dosegel veliko pozornosti in radijskih predvajanj na radijskih postajah tako v regiji, kot tudi po svetu, z njim pa se je končno predstavil širšemu svetovnemu občinstvu. Njegova glasba se je pojavila tudi na svetovno znanih Putumayo kompilacijah in na številnih drugih, kot sta BalkanBeats vol. 3 in Swing Style vol. 3.

Leta 2010 je svoj peti studijski album ˝Magnification˝ izdal pri založbi Piranha Musik. Tokrat je zapopadel tudi »balkanski spaghetti-western« slog. Prvi single »Zum zum« je imel poseben zvok surf rocka in romskega saksofonskega mojstra Ferusa Mustafova. Nato je leta 2016 izdal izjemen album »Charlatan De Balkan«, lani pa še album »Komplet II«. Še vedno primarno glasbenik, se je Magnifico vedno spogledoval z novimi in kreativnimi potmi, s katerimi je samemu sebi dajal nove izzive. Skladal je glasbo za več filmov ("Stereotip" - 1997, "Prepisani" - 2010, "Montevideo, bog te video" - 2010, "Montevideo, vidimo se" - 2014) in se pojavil v različnih glavnih ali stranskih filmskih vlogah ("Stereotip" - 1997, "Pornofilm" - 2000, "Poker" - 2001, "Kajmak in marmelada" - 2003).



S spoštovanjem je pri svojem ustvarjanju upošteval tradicionalne načine snemanja pri ustvarjanju filmske glasbe in tako je sodeloval s Srbskim vojaškim orkestrom Stanislav Binički, rezultat tega sodelovanja pa je bila filmska glasba leta 2014 za film "Montevideo, vidimo se". Film, ki sodi med kultne filme v Srbiji, tako po gledanosti, kot tudi odzivu občinstva in kritikov, je odlično zajel Magnificovo glasbo v svoje okvirje. Na tem albumu se nahaja tudi sodelovanje z Luz Casal, vrhunsko in svetovno znano špansko avtorico in pevko Luz Casal.

Koper, 10. marca ob 21. uri torej. Organizatorji pravijo, da vstopnic ni več prav veliko, nekaj pa da jih je kljub vsemu še ostalo. Kupite jih lahko na vseh eventimovih prodajnih mestih.