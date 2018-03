Lačni Franz, pogum in mladost

Nedavno je pri založbi Croatia­ Records izšel prvi akustični album skupine Lačni Franz Nova nebesa, ki ga bodo v ljubljanskem Cankarjevem domu predstavili­ nocoj in dodali jagodni izbor ­zimzelenih uspešnic.

Po dvajsetletnem premoru je zasedbo­ oživil njen vodja Zoran Predin.­ Pravzaprav jo je pomladil.

V zasedbi so še Tine Čas, kitara, Anej Kočevar, bas, Boštjan Artiček, klavir, klaviature, in Luka Čadež, bobni. Predin je z njimi pred tremi leti oživil skupino in blagovno znamko Lačni Franz.