Lady Gaga, kraljica iz New Yorka

»Če niste živeli v perujskem plemenu, ki nima stika s civilizacijo, ste morda lahko opazili Lady Gaga, pop senzacijo, ki je postala Madonna nove generacije,« je za biografijo o newyorški pevki pripomnil eden od poznavalcev glasbene industrije in dodal nekaj oznak: zmerno privlačna, dokaj talentirana, pretirano razvpita, stroj za proizvodnjo uspešnic, magnet za medije.



Vse to je leta 1986 v New Yorku rojeni pevki, ki je pozneje svetu oznanila »Vsi smo rojeni kot superzvezde«, uspelo skoraj čez noč. Zdaj mineva desetletje, ko je na vrh svetovnih lestvic prišla skladba Just Dance.



Skrivnost njenega uspeha, pravijo številni spremljevalci glasbene industrije, ni zlahka razložljiva, zelo jasno, povsem nespregledljivo pa je, da se prav nihče ne bi zmenil za še eno obetavno mlado pevko iz New Yorka, ki bi hotela zavzeti glasbene lestvice in postati kraljica popularne glasbe – če bi le pela. Ne, ona je drugačna, ne poje oziroma ni le pevka, kantavtorica, glasbenica in izvajalka, ampak prodaja blagovno znamko z vsem, kar spada zraven, ona pravzaprav je blagovna znamka.

Stefani Germanotta Band

Stefani Joanne Angelina Germanotta je odraščala na Manhattnu, v Upper West Sidu. Srednjeslojna družina si je lahko privoščila, da Stefani in njeno mlajšo sestro Natali pošlje v zasebno srednjo šolo, ki jo je obiskovala tudi Paris Hilton. Tam se je Stefani naučila igrati klavir in zmeraj dobiti glavno vlogo v izvedbah šolskih muzikalov.

Potem se je vpisala na umetnostno akademijo Tisch, a študij opustila, ker je nameravala s svojo skupino Stefani Germanotta Band postati rockovska zvezda. Med iskanjem nove vokalistke jo je nekoč slišal producent Rob Fusari in ji svetoval, naj se loti pisanja plesne glasbe.

Glasbeno kariero je mlada in marljiva avtorica (»Saj je mišljeno, da smo utrujeni, kajne?« je nekoč dejala) začela ponižno, s pisanjem skladb za Britney Spears in skupino The Pussycat Dolls, hkrati se je kot zanimiva izvajalka uveljavljala na newyorški underground klubski sceni, ob vsem tem početju pa je zbirala material za svoj glasbeni prvenec, ploščo, o kateri je že na začetku vedela, da ima lahko le en naslov, The Fame, Slava.



Prvi zapisi o njeni glasbi niso pozabili omeniti, da se navdihuje pri rockovskih glasbenikih, kakršni so bili David Bowie in skupina Queen, in pri pop zvezdnikih, kakršna sta bila takrat Michael Jackson in Madonna, a niso pozabili dodati opažanj o njenem cinizmu, nekateri so po njenih prvih uspehih zatrjevali, da je precej boljši medijski manipulator kot Madonna, češ da premore muzikalnost, s kakršno je očaral Prince, obrtne spretnosti Eltona Johna in čudaškost Davida Bowieja.



Leta 2007 je podpisala pogodbo z veliko založbo Universal. Plošča The Fame je v Združenih državah izšla novembra 2008 in je bila na seznamih uspešnic komaj opazna. Veliko več uspeha je žela na kanadskih lestvicah. Ko so jo januarja 2009 izdali še v Evropi, je prodaja lepo stekla, glasbenica pa se je izredno potrudila in ploščo neumorno predstavljala na stotinah nastopov.

Pošast in male pošasti

Na te dogodke je prihajala v bizarnih kostumih, ki so črpali navdih pri newyorški modi electroclasha iz osemdesetih let, tudi ko ni bila na odru, je bila zaradi čudaških oblačil nespregledljiva in kmalu ji je začel slediti trop paparacev.



Fenomen Lady Gaga je prišel in nič ni kazalo (in še ne kaže), da bo kaj kmalu uplahnil, še posebej ne po tistem, ko se je album The Fame prodal v dvanajstmilijonski nakladi. Najrazličnejše interpretacije svoje blagovne znamke, pošasti in njenih sledilcev, tako imenovanih malih pošasti, ki so se lahko napajale na spletni strani littlemonsters.com, je ves čas tudi spodbujala z zagonetnimi izjavami v slogu: »V umetnosti kakor tudi v glasbi je veliko resnice – a so tudi laži. Drobna, drobcena laž je trenutek, za katerega živim, to je moj trenutek. To je trenutek, v katerem se občinstvo zaljubi vate.«



Njene uspešnice so se začele vrstiti, Paparazzi, Bad Romance, Poker Face, singel Born This Way je bil svojčas najhitreje prodajana skladba v zgodovini, v petih dneh so ga prodali milijon izvodov, k fenomenu so marsikaj dodali njeni intrigantni javni nastopi, med njimi udeležba na podelitvi nagrad MTV leta 2010, ko se je pojavila v obleki, skrojeni iz sveže govedine.

V reviji Slate so takrat zapisali, da je Lady Gaga nekakšna anomalija, češ da je najbolj pretenciozna starleta sodobnega popa, vešča medijska manipulatorka, ki pač le temeljito in nadvse skrbno – in z glasbeno virtuoznostjo – izvaja svoj warholovski popartistični projekt. Pri Huffington Postu so leta 2010 sicer namignili, da je marketinška plat projekta odlična, a da ne more biti odlična po finančni plati, saj tudi na razprodanih turnejah Lady Gaga vztraja pri dragi kostumografiji, še dražji tehnični opremi in zapravlja za impresivno opremljenost odra.



Tudi akademsko okolje ni bilo imuno za fenomen Lady Gaga, o njej pišejo knjige, sociolog Mathieu Deflem z univerze v Južni Karolini si je pred časom pridobil veliko medijske pozornosti s svojim priljubljenim predmetom oziroma kurzom z naslovom Lady Gaga in sociologija slave/The Fame, ki analizira okoliščine, ki so v obdobju, ko se industriji pop glasbe ni godilo najbolje, povzročile vznik fenomena Lady Gaga. Ta publiki ni postregel le z glasbo, ampak tudi z modo, aktivizmom, pozornostjo do sledilcev, celo parfumom in drugo kozmetiko.



Glasbenica je za slavo še v obdobju pred eksplozijo spletne povezljivosti in univerzalne dostopnosti poskrbela na klasičen način, z nenehnim pojavljanjem v radijskih in televizijskih programih, v revijah in drugih običajnih medijih.

Kompleksnega fenomena Gaga se lotevajo tudi drugi znanstveniki, ni jih malo, ki se podrobno posvečajo oblikam duhovnosti in religijskemu simbolizmu v njeni glasbi in besedilih. Pred leti se je je na nož lotila Camille Paglia, ugledno feministično pero, in jo v spisu Lady Gaga in smrt spolnosti označila za navadno ekshibicionistko brez vsebine, ki so jo premogli Grace Jones, David Bowie in Madonna, in se vprašala: »Le kako je lahko tako umetno konstruirana in preračunljiva pojava, tako klinična in nenavadno sterilna, tako brez prepričljive erotičnosti postala ikona svoje generacije?« Gaga ni odgovorila naravnost, a marsikdo je takrat pomislil, da je mogoče ravno njen življenjski projekt pravi odgovor, pravzaprav tudi odgovor na vprašanje, kakšen je lahko obraz novega vala feminizma