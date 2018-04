Deloskop izpostavlja: Lee »Scratch« Perry v Gala hali

Reggae, ki je nastal na Jamajki, premore tri vrhovne bogove, in sicer Boba Marleyja, Petra Tosha in Leeja »Scratcha« Perryja. Ti so včasih tudi tesno sodelovali, zadnji je bil namreč njun producent. Lee »Scratch« Perry je eden najpomebnejših producentov in pionirjev studijske produkcije. Bil je prvi pri številnih zdaj že povsem običajnih produkcijskih prijemih, in sicer velja za izumitelja duba, produkcije z veliko odmeva.

Ta mojster bo ob 22. uri zvečer v klubu Gala hala v okviru programa Dub Clubu na Metelkovi nastopil prvič v Ljubljani in drugič v Sloveniji. Oder si bo delil s sorodno dušo, z gvajanskim producentom iz Londona, znanim kot Mad Professor. Perry je dobesedno glasbeni starosta, saj je pri 82 letih še vedno karizmatičen, neustavljiv in ekscentričen. Svoj znameniti studio The Black Ark, ki ga zgradil na dvorišču, je požgal sam, ker so se tam naselili krvosesi. Veliko glasbe, ki jo je produciral, je distribuiral prek svoje neodvisne založbe Upsetter, s svojim delom pa je močno vplival na drznejše producente vseh glasbenih zvrsti po svetu. Produciral je celotno verigo uspešnic za glasbene velikane, kot so Bob Marley & The Wailers, Junior Byles, Max Romeo, The Heptones, Gregory Isaacs in Junior Murvin, sodeloval pa je prav tako z najpomembnejšimi imeni svetovne glasbene scene, kot so Adrian Sherwood, Beastie Boys, The Orb, Ari Up, Bill Laswell, Dub Syndicate, Keith Richards in številni drugi.