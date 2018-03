Maja Keuc - Amaya - »Iz Slovenije si težko popularen po svetu«

Pevka in skladateljica Maja Keuc - Amaya usklajuje pevsko­ kariero med Slovenijo in Švedsko ter kariero skladateljice­ med Švedsko, Južno Korejo­ in Japonsko. Na nedavni­ Emi je predstavila nov singel Concrete,­ danes ob 21. uri pa bo nastopila v Jazz Clubu na Ljubljanskem gradu ob spremljavi kitarista Mihe Koretiča,­ bobnarja Doriana Grande in basista Jerneja Kržiča z repertoarjem lastnih pesmi ter ­poudarkom na priredbah ­starejših soul pesmi.

Ko sva se nazadnje pogovarjala,­ ste ravno izdali prvenec in se odpravljali v tujino. To se mi je zdela precej nenavadna ­odločitev.

(Smeh.) Po treh letih javnega glasbenega delovanja v Sloveniji sem začutila to potrebo. Videla sem se čez deset let, če bom ostala tukaj, in podoba mi ni bila všeč. Po drugi strani sem vedno imela v sebi željo po raziskovanju. Zelo rada tudi potujem in takrat se mi je zdelo, da je čas, da uresničim željo po študiju, sicer bi se moj glasbeni razvoj ustavil na tisti točki. To je bila zame ena najtežjih odločitev.

Kaj se vam je od takrat zgodilo?

Odšla sem študirat v Rotterdam in predlanskim sem tam končala solopetje oziroma program učiteljica petja. To je državna glasbena akademija, od tretjega letnika naprej pa sem obiskovala Kraljevo akademijo za glasbo v Stockholmu,­ jazzovski program. Vmes sem se preselila v Stockholm in začela pisati pesmi za azijski glasbeni trg. Delam za glasbenega založnika, ki prodaja skladbe na Daljni vzhod. Pišem glasbo in besedila v angleščini. To me je odpeljalo tudi v Južno Korejo in na Japonsko.

Imate tam že kakšno uspešnico?

Sporočili so mi, da smo na Japonskem prodali dva milijona in pol kopij singla Namie Amuro. To je kraljica japonskega popa, na tej sceni kraljuje že četrt stoletja. Za to skladbo je prejela japonsko različico grammyja in naziv glasbenice leta.