Roger Waters - Mi in oni kot glasbeno in politično stališče

Britanec Roger Waters je z ­delovanjem v rock zasedbi­ Pink Floyd kot skladatelj, ­pevec in basist ter aktivist in borec za človekove pravice postavljal nove tehnološke in umetniške standarde. V ­nedeljo zvečer bo nastopil v zagrebški Areni, kamor bo romalo več kot 30 avtobusov slovenskih oboževalcev, še več se jih bo odpravilo tja z ­lastnim prevozom.



Progresivno rock skupino Pink Floyd je leta 1965 ustanovil z bobnarjem Nickom Masonom, klaviaturistom Richardom Wrightom ter kitaristom, pevcem in skladateljem Sydom Barrettom, ki je bil njegov sošolec v Cambridgeu. Barrett je bil na začetku gonilna sila zasedbe in avtor večine glasbe na prvencu. Ko pa je leta 1968 zaradi duševne bolezni zapustil skupino, je Waters postal teksto­pisec, sopevec in oblikovalec konceptov. Barretta je na kitari zamenjal David Gilmour.



Pink Floyd je v osemdesetih letih postal svetovna mega skupina, ki je s konceptualnimi albumi The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals in Wish You Were Here predrugačila pojmovanje sodobne popularne glasbe. Izbrane pesmi s teh albumov, poleg nekaj pesmi z Watersovega novega albuma Is This the Life We Really Want?, so ogrodje svetovne turneje Us + Them, Waters jih izvaja z desetčlansko zasedbo. Nastope na tej turneji zelo hvalijo, saj mojster vedno pripravi spektakel na najvišji glasbeni in tehnološki ravni, ki jemlje dih z izjemnimi vizualijami in kvadrofonskim zvokom.



Roger Waters se je rodil 6. septembra 1943 v Great Bookhamu v grofiji Surrey kot mlajši od dveh sinov matere Mary in očeta Erica Fletcherja Watersa iz krščanske družine zavednih komunistov in učiteljev. V družini so negovali pacifizem, zaradi česar je njegov oče sprva uporabil ugovor vesti in med nemškim bombardiranjem Londona vozil rešilni avtomobil. Pozneje si je premislil in prijel za orožje – padel je leta 1944 v Italiji, v bitki proti fašistom pri kraju Anzio, ko je bilo Watersu le pet mesecev.



Temna stran meseca



Roger Waters je bil že kot najstnik politično aktiven, bil je predsednik Cambriške mladine za jedrsko razorožitev. Poleg tega je bil obetaven športnik, ki ni maral šole, saj je ta zatirala in poniževala učence. Te izkušnje je zapisal na veličastnem dvojnem albumu The Wall (1979), ki umetniško interpretira usodo mladine v izobraževalnih sistemih in prijemu državnih institucij. To je bil zadnji v nizu veličastnih konceptualnih albumov te skupine.



Svetovni preboj je skupini Pink Floyd prinesel album The Dark Side of the Moon iz leta 1973 z zgodbo o konfliktu, pohlepu, minevanju in duševnih boleznih, v katere se je vse globlje potapljal Syd Barrett. Čeprav že nekaj let ni bil več član skupine, je bil njegov pečat v zasedbi zelo velik. Zaradi tega so mu v celoti posvetili naslednji album Wish You Were Here (1973), na katerem so v dveh skladbah, Have a Cigar in Welcome to the Machine, dodali kritiko glasbene industrije, njenega pohlepa in lažnivosti. Serijo izjemnih konceptualnih albumov so nadaljevali s kritiko neoliberalnega kapitalizma Margaret Thatcher v Veliki Britaniji na albumu Animals (1977), ki ga je tako kot večino njihovih albumov odel v prepoznaven ovitek njihov prijatelj, oblikovalec Storm Thorgerson. Ni naključje, da je Waters za turnejo Us + Them izbral pesmi z njihovih najmočnejših in najbolj znanih albumov. To so bili angažirani rock albumi, kar je v popularni glasbi čedalje redkeje.

Roger Waters je izjemen glasbenik. Foto: arhiv organizatorja



Leta 1985, dve leti po izidu albuma The Final Cut, je Waters zapustil skupino Pink Floyd. Ta album je bil v bistvu že Watersov samostojni album, kajti v podnaslovu so zapisali: Rekviem za povojne sanje, napisal Roger Waters, izvaja skupina Pink Floyd. Sledila je tožba, kajti Waters je nasprotoval temu, da bi Mason in Gilmour še naprej uporabljala ime skupine. Čeprav je Waters napovedal samostojno pot že v skupini Pink Floyd, so njegove najboljše pesmi tiste, ki so bile napisane za to legendarno skupino.



Umetnost in politika



Watersova zdajšnja turneja velja za enega najatraktivnejših rock spektaklov, ki so trenutno dosegljivi. Njen osnovni vložek štirih milijonov dolarjev je po koncu severnoameriškega dela turneje prinesel 25 milijonov zaslužka.



Waters skozi umetnost izraža tudi politična stališča, kajti zanj je umetnost politika. Nekateri mediji so se zgražali nad njegovim protitrumpovskim stališčem. Med izvajanjem skladbe Pigs (Three Different Ones) se denimo ameriški predsednik Donald Trump pojavi na zaslonu v kričečih in kontrastnih warholovskih barvah ozaljšan s šminko in prsmi, brez hlač, le z mini penisom, nosi kapo Ku Klux Klana ter je ves čas popisan z besedo – šarada. Večina njegovega občinstva se strinja z Watersovo analizo nevarnega primitivizma, s katerimTrump ne žali le Američanov, temveč ves svet.



Waters je na kritike o njegovem antitrumpizmu dejal, da ga preseneča, kako lahko nekdo »že 50 let posluša moje pesmi, pa jih ne razume. Če komu ni všeč, kar delam, naj gre gledat Katy Perry ali Kardashianove. Mene oni ne zanimajo.« Povedal je tudi, da je zaradi podob, ki kažejo njegovo nenaklonjenost ameriškemu predsedniku, izgubil sponzorsko podporo korporacije American Express, ki ni hotela, da bi kdo povezal njihovo podjetje s to koncertno predstavo v Združenih državah Amerike. So pa brez zadržkov podprli njegovo turnejo v Kanadi.



Zaradi njegovih umetniških in političnih stališč je bila ta turneja tudi tarča ostrih kritik, bojkota in celo poskusov sodne prepovedi v različnih mestih. Waters namreč podpira bojkot Izraela, ki po njegovem izvaja politiko apartheida in rasizma. Drugi ga imajo za antisemita, kar je seveda neumnost, saj s podpiranjem Palestincev, ki živijo pod izraelsko okupacijo, podpira pravico enega semitskega naroda do življenja, ki mu je drugi semitski narod večinsko ne priznava.



Pacifizem in vse drugo



Waters je dolgoletni borec za človekove pravice, glasnik bojkota, nevlaganja in sankcij proti Izraelu, ki zatira Palestince. Palestinsko nevladno gibanje ­Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) deluje na mednarodni ravni, da bi ukinili podporo Izraelu pri okupaciji Palestine in pritisnili na Izrael, da bi začel spoštovati mednarodno pravo ter prenehal politiko etničnega čiščenja. Mnogi umetniki sledijo njegovemu gibanju, saj je tovrstna gospodarska in politična blokada tudi v Južni Afriki pomagala ovreči­ sistem apartheida.



Waters je povedal, da so njegova glasba in politična stališča neločljivo prepleteni, in dodal, da so njegove pesmi ravno zaradi tega tako dobre. Ne posluša nasvetov, naj se drži le umetnosti in opusti politiko. Na to odgovarja: »Kot da bi nekdo rekel Picassu, naj ne nariše Guernice!«



Pacifizem in nesmiselnost vojnega nasilja je ena osrednjih tem njegovega ustvarjanja. »Izguba očeta je druga osrednja tema albuma in filma The Wall. Z leti vse več otrok izgubi očeta v nesmiselnih vojnah. To se nenehno dogaja, kot se je nedavno z očeti in dobrimi možmi, ki so bili v Iraku brez razloga ob življenje ali zdravje in okončine. Zato na tej turneji v dodatku odpojem pesem Bring the Boys Back Home, saj se mi zdi celo bolj aktualna in relevantna kot leta 1979, ko sem jo napisal.«