Na Grillu Radia Terminal: Čunfa

Delo.si

Ustvarjalcem oddaje Grill se je v studiu Radia Terminal tokrat pridružil Čunfa, ki kljub mladosti velja za enega najperspektivnejših ustvarjalcev pri nas.

Prihaja z Obale in ima kljub mladosti za sabo kar obsežno diskografijo. Z glasbo se je prvič začel aktivneje ukvarjati v osnovni šoli, ko so ga zaznamovali predvsem trši kitarski rifi, ki jim je sledilo obdobje bass in indie glasbe, dokler ga ni prevzel hip hop.

Med svoje vzornike med drugim prišteva tudi Blaža in Žiga Murka, ki sta v oddaji že gostovala, čeprav gre glasbeno po svoji poti. Njegov napredek je opazen, če primerjamo njegove zgodnejše stvaritve s tistimi novejšega datuma. Potencial so kmalu opazili tudi drugi glasbeniki in promotorji, kar ga je pripeljalo do gostovanja na številnih kompilacijah, festivalih, v klubih in na dogodkih.

Studijsko delo in glasbeni izbor z občinstvom deli v živi ali dj različici, prav tako pa mu ni tuje gostovanje pred kamero, kjer se ga večina gotovo najbolj spomni kot enega izmed gostov slovitega Boiler Room dogodka, ki se je lani prvič odvil tudi pri nas. Poleg glasbe se želi preizkusiti tudi v drugih umetniških zvrsteh, zato trenutno študira grafično oblikovanje, aktiven pa je tudi pri številnih drugih projektih.

Soundcloud

Facebook

Radio Terminal in delo.si združujeta moči in omogočata mladim glasbenikom, da svoje znanje in entuziazem delijo tudi z vami. Oddaja je na sporedu vsak drugi četrtek. Nato pa jo poobjavimo še na spletnem Delu