Na Grillu radia Terminal: Luka Prinčič

Ustvarjalcem oddaje Grill se je v studiu Radia Terminal tokrat pridružil Luka Prinčič, glasbenik, dj, performer, intermedijski umetnik in aktivist, ki velja za veterana domačega elektronskega prizorišča. Poleg glasbe raziskuje številne pereče teme sodobne družbe in velja za strastnega zagovornika svobodnega in odprtokodnega programja, cyberpunka, znanstvene fantastike, socialne ozaveščenosti, kritičnega izraza ter vseh vrst nenavadnosti sodobnega stanja človeštva.

V prvem delu oddaje je spregovoril o glasbi, ki jo ustvarja in večinoma izdaja na založbi Kamizdat, ter poti, ki ga je pripeljala do tega. Govoril je tudi o svojem udejstvovanju v okviru zavoda Emanat, ter aktivizmu, ki je prav tako pomemben del njegovega življenja.

Drugi del oddaje je v celoti zaznamovala glasba, saj je z gledalci in poslušalci delil svoj eklektični glasbeni izbor.





Poleg posnetka oddaje več o gostu izveste tudi na priloženih povezavah.

Spletna stran, Soundcloud, Mixcloud, Soundcloud, Facebook

