Na Grillu Radia Terminal: Matt Time

Ustvarjalcem oddaje Grill se je v studiu Radia Terminal tokrat pridružil Matt Time.



Matt Time je endemični glasbeni ustvarjalec, ki se v glasbi aktivno udejstvuje od leta 2013. Nanj so vplivali zvoki »industrial garage«, breaka, jaza, soula in eksperimentalne elektronike, ki se s pomočjo njegovega neizčrpnega navdiha še danes odsevajo v vedno novih glasbenih projektih. Njegova glasba, pa najsi gre za studijski izdelek ali nastop v klubu, pomaga preseči kakovost bivanja in omogoča, da se izgubimo v sanjah.



Izraža se v jeziku techna, minimala, deep techa in ambientalne glasbe. V vseh teh letih je med glasbenim ustvarjanjem napredoval tako na osebni kot ustvarjalni ravni; neprestano išče načine, kako svojo glasbo utelesiti v vseh mogočih variacijah, pa kljub temu ostati zvest zvoku, do katerega čuti neusahljivo strast.



V prvem delu oodaje je povedal več o svojih začetkih, zgodnejšem obdobju, aktualnih projektih, predvsem pa o svoji skorajšnji selitvi v meko elektronske glasbe Berlin, kjer ga že čakajo novi projekti.



V drugem delu se nam je predstavil v svoji aktualni temačnejši glasbeni preobleki, ki predstavja izrazit kontrast njegovim zgodnejšim skladbam in nastopom. Čeprav ni želel v celoti izdati, kam ga bo popeljala ustvarjalna pot, pa je namignil, da se bo, vsaj kar se nastopov tiče, zagotovo premaknil proti prezentaciji svojega dela v živo.

