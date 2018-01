Nastop za izbrance med sleherniki

Ko so pred nekaj meseci na internetni strani ljubljanske Drame napovedali, da bo v okviru njihovega cikla Akustika nastopil Iztok Mlakar, so njegovi oboževalci po vsej Sloveniji postali napeti.

Ko so teden dni kasneje začeli prodajati vstopnice, so v dveh minutah razprodali oba koncerta. Ostala je le še dolga čakalna lista kakšni sto aspirantov za njegov naslednji morebitni nastop v mali Drami.



Iztok Mlakar je kot glasbenik znan predvsem po tem, da izdaja izjemne albume, in sicer vsakih sedem do devet let enega. Njegove pesmi so obarvane s posebnim odtenkom humorja in odpete v goriškem dialektu. Njegovi nastopi v živo pa so dobesedno kultni.