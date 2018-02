Nick Cave - Biblična tema slavnega rockerja

Že desetletja obstajajo tudi zahtevnejše stripovske izdaje in vse pogostejši so romani v stripu, ki presegajo siceršnje predsodke o stripovski umetnosti. Roman v stripu Mercy­ On Me o genialnem princu glasbene teme, Nicku Cavu, je še eden v nizu presežkov izjemnega risoromanopisca ­Reinharda Kleista.

Kleist je avtor številnih stripov pa tudi romanov v stripu. Svetovno slavo mu je prinesla zgodba o človeku, oblečenem v črno, Johnny Cash: I See a Darkness. Ker je Cave zelo spoštoval Casha in visoko cenil njegovo stripovsko bio­grafijo, je privolil v sodelovanje s Kleistom. Risanje Cavove biografije je logično nadaljevanje zanimanja za izjemne glasbenike, ki jim temna plat ni bila tuja. Zanimive bi bile tudi narisane biografije Leonarda Cohena, Boba Dylana in Louja Reeda.

Cave in Kleist sta se večkrat srečala in pogovarjala, da bi slednji lažje ustvaril atmosfero, ki obdaja glasbenika. Album v stripu z biblijskim naslovom Mercy On Me prinaša resničen in izmišljen povzetek Cavovega življenja, tako osebnega, glasbenega kot ustvarjalnega. Je aktualen izdelek, ki povzema Cavovo življenje do njegovega zadnjega, najbolj otožnega albuma Skeleton Tree, ki ga je predstavil lani jeseni na izjemnem koncertu v ljubljanski dvorani Stožice.