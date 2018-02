Nigel Kennedy - Od Johanna Sebastiana Bacha do Jimija Hendrixa

Zvečer bo prvič pri nas nastopil znameniti angleški violinist Nigel Kennedy, ki bo odprl Zimski festival v Unionski dvorani. V ponedeljek bo tam nastopil še New Swing Quartet, za Valentinovo pa Ramon Vargas s sopranistko Elviro Hasanagić. S Kennedyjem smo se pogovarjali o punkovskem imidžu, Vivaldiju, Palestini, Jimi Hendrixu, jogi, izvirnosti, improvizaciji, namiznem tenisu ter Bachu.

Ko sem vas prvič videl na televiziji, ste bili videti kot Johnny Rotten na napačnem mestu. In potem ste virtuozno zaigrali Vivaldijeve Štiri letne čase z orkestrom ...

Moj prvi album Štirih letnih časov z Angleškim komornim orkestrom je bil zelo priljubljen in prodajan. To je bilo, preden so Luciano Pavarotti, Vanessa Mae in drugi naredili velike valove v svetu klasične glasbe in ga približali popularni glasbi. Zelo sem zadovoljen, da sem že s prvim albumom zaslovel in bil v privilegiranem položaju. Tako mi ni bilo treba narediti tistega, kar so mi drugi govorili, recimo založba plošč ali promotorji. Name nimajo velikega vpliva, saj sem bil uspešen že od začetka. Že zgodaj sem sprejemal lastne odločitve in sledil želeni smeri. Tako sem se lahko po svoje razvijal kot glasbenik.

V medijih vas pogosto enačijo s to Vivaldijevo skladbo, ki je eno najbolj priljubljenih klasičnih del.

Štirje letni časi bodo vedno pomembni, vendar sem se zdaj lotil nečesa drugega. Z orkestrom mladih glasbenikov, ki so odlični improvizatorji, bi rad postavil pred občinstvo drugačno zvočno sliko. Pri glasbi je pomembno, da se predaš svoji umetniški obliki ... Nikoli ne smeš izgubiti želje po lastnem razvoju, v vsakem glasbenem delu je mogoče najti zanimivosti.