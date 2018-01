Nigel Kennedy - Umetnik, ki je klasično glasbo vrnil ljudstvu

Angleški violinist slovi po živahni in strastni inštrumentalni interpretaciji.

Ljubljana bo končno gostila enega najboljših violinistov na svetu, Nigela Kennedyja, ki bo 10. februarja nastopil v Unionski dvorani v okviru Zimskega festivala. Slovenskemu občinstvu se bo predstavil z Bachovo glasbo, eno lastnih skladb ter uspešnicami Georgea in Ire Gershwina.

Zvezdniški umetnik je presegel okvire zgolj preigravanja resne, klasične glasbe, kajti veliko je tudi resne glasbe na neresnem pop področju. Ker sta glasbi le dve, dobra in slaba, se raje ukvarja s prvo. To občinstvo zelo ceni, saj je s svojim edinstvenim pristopom, virtuozno tehniko, velikim talentom, politično angažiranostjo in izjemno karizmo osvojil občinstvo po vsem svetu.

Kennedy se je rodil 28. decembra 1956 v Brightonu v glasbeni družini, saj je bil njegov dedek Lauri Kennedy prvi čelist Simfoničnega orkestra BBC, njegova babica pa pianistka Dorothy Kennedy. Oba sta bil Avstralca, njun sin John Kennedy, ki je čelist, pa se je rodil v Angliji. Postal je prvi čelist Sir Thomas Beecham's Royal Philharmonic Orchestra. Poročil se je s pianistko Scyllo Stoner, s katero sta dobila sina Nigela. Po ločitvi se je Nigelov oče preselil v Avstralijo.