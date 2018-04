Njeno življenje na odru

d vajo sem si nalepila brke, a so mi vmes odpadli, nisem hotela tvegati, da se bo ponovilo med nastopom,« je razložila Nuška Drašček, ko je prihitela z odra v Cankarjevem domu z nečim velikim v rokah. »Moška vloga, princ Orlovski v Straussovem Netopirju, ne morem priti v petkah in krilu, zato imam s sabo kostum.«



Gospa Drašček, sva v solistični garderobi Cankarjevega doma. Pri čem sem vas zmotil?



Prihajam s koncerta Glasbene mladine Slovenije, namenjenega osnovnošolcem in srednješolcem [pogovor je potekal konec marca], koncept simfoničnih matinej predvideva pogled 'od opere do muzikala', gre za izbor iz znanih oper, operet in muzikalov, da bi učenci in dijaki malo spoznali glasbeno literaturo, slišali različne načine petja, videli, kaj vse se dogaja zunaj spletnih in televizijskih kanalov. Izbran je simpatičen repertoar skladb, o katerih ne vedo, da jih že poznajo. Taki koncerti se mi zdijo pomembni, velikokrat institucije, ki si tega ne bi smele privoščiti, podcenjujejo mlade ... pa so vendar najbolj iskreno občinstvo, ki zmeraj odreagira tako, kot čuti. Za dojemanje glasbe jih je treba vzgajati, boli me, če se krčijo sredstva za glasbeni pouk v šoli ali da postane zbor na primer nekakšna obskurna dodatna dejavnost. Jaz sem tako odraščala, to je moja identiteta. Najbrž sem imela srečo. Pustiva, ne bi preveč o tem.



V vašem primeru publicistična nalepka vsestranska vokalistka oziroma koncertna pevka nedvomno več kot drži, pojete vse, od popevk in narodno-zabavne glasbe, prek bluesa in jazzovskih standardov, do westendovskega­ muzikala, šansona, opere. Pred časom ste povedali, da vas ta večplastnost bogati in da ne čutite, da bi s petjem na različnih frontah, če lahko tako rečem, kaj izgubljali.



Se strinjam, enostavno je res, da se lotevam žanrov, ki jih lahko korektno izvedem, kakega heavy metala se pač ne grem, zanimajo me pa različne stvari. Na to gledam kot na hrano, morda imaš kako najljubšo jed, ki ti velikokrat odgovarja, hkrati pa je fino poskusiti še kaj drugega. Tako mešanje imam zelo rada, vsak koncert, vsako koncertno doživetje mi prinese lepe občutke, ki jih lahko potem prenesem na operni oder, in obratno. Vsak velik izziv v operi mi tehnično pomaga do novih spoznanj, ki mi pridejo prav pri drugih žanrih. Vse nekako mešam, a to ne pomeni, da bi mi bilo v samo enem žanru dolgčas, ampak imam pač rada tako raznovrstnost, všeč mi je.