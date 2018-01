Orlek - Večnost knapovskih zgodb

Zagorska zasedba Orlek, znana po obešenjaškem humorju,­ žurerskih nastopih, družbenoangažiranih temah ter knapovskih zgodbah, je pripravila projekt s poudarkom na slednjih. Album in predstava Frpruh prinašata zgodbe minulega časa in poklica, ki pri nas počasi izginja.



Orlek je ena tistih domačih glasbenih skupin, katere lokalne, predvsem knapovske, rudarske zgodbe, zvenijo univerzalno. To jih je tudi popeljalo na odre festivalov glasb sveta, kot so Tanz & Folk Fest v Rudolstadtu (Nemčija), Folk Fiesta (Poljska), Druga godba (Slovenija), Musikfest v Bethlehemu (ZDA), Arts Festival Lahore (Pakistan), Folk­herbst v mestu Plauen (Nemčija), Fringe festivali po Avstraliji in Novi Zelandiji (Sydney, Adelaide, Wellington), Chaoyang Spring Carnival v Pekingu ter mnogo drugih koncertov na festivalih po Madžarski, Avstriji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Rusiji in seveda po Sloveniji. Oktobra 2012 so imeli uspešno turnejo po Braziliji, Argentini in Urugvaju, na kateri so igrali slovenskim izseljencem. So eni redkih slovenskih glasbenikov, če ne edini, ki so nastopili v legendarnem newyorškem klubu CBGB, in to celo dvakrat.