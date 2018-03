Perpetuum Jazzile odhajajo v Belgijo

V sredo, 28. marca, in v četrtek, 29. marca, bo občinstvo v Bruslju in Liègeu prvič doživelo novi šov, ki bo dodatno oplemeniten in nekoliko prilagojen belgijskemu občinstvu. Perpetuum Jazzile se ob predstavitvi šov Le Spectacle nadeja nadaljnjega prodora na francosko govoreča tržišča, saj bo to predstavitveni nastop tudi za strokovnjake iz različnih področjih glasbene industrije. Priljubljena domača vokalna skupina, ki letos praznuje 35-letnico delovanja, bo jeseni poskrbela še za eno novost. V soboto, 17. novembra, se bo s šovom Le slovensko v ljubljanski dvorani Stožice poklonila glasbi izključno slovenskih izvajalcev.

Ta 35-članska zasedba bo s skladbami, koreografijo in vizualnimi učinki belgijsko občinstvo popeljala skozi življenje umetnika - od njegovih sanj in idealističnih želja, prek dramatičnega krmarjenja med vzponi in padci, lovljenja ravnotežja med trdim delom in pritiski družbe, pa vse do končnega uspeha in prave izpolnitve umetnikovega poslanstva.

Tudi tokratna koncerta se pripravljata v sodelovanju z belgijskim režiserjem avstralskega rodu Martinom Michelom, koreografinjo Brigitte Derks in vrhunsko belgijsko produkcijsko ekipo Painting With Light. Slednja bo tudi tokrat poskrbela za vizualno nadgradnjo koncerta. In mi bomo zraven , da bomo o tem poročali.