Plácido Domingo je pel tudi v slovenščini

Sloviti španski tenorist nas je obiskal prvič in za grande finale odpel še Avsenikovo Slovenija ob pomoči sopranistk Sabine Cvilak, Micaële Oeste in Camile Titinger

Pričakovanja pred nastopom Plácida Dominga, tretjega in zadnjega iz slovitega tria tenorjev, ki sta ga tvorila še Luciano Pavarotti in José Carreras, ki še ni nastopil pri nas, so bila velika. Seveda se takoj poraja vprašanje, zakaj šele zdaj, kajti obiskal nas je ob koncu kariere, ki še kar traja. Kralj opere je po sobotnem nastopu v ljubljanskih Stožicah, kjer je prejel stoječe ovacije, namreč včeraj v Ljubljani z družino praznoval svoj 77-i rojstni dan.

Nastop velikega španskega tenorista je bil za ljubitelje opere težko pričakovan. Seveda bi jim naredil večje veselje, če bi pri nas nastopil pred kakršnimi tridesetimi leti, pa vendar je tudi sinočnji zadovoljil pričakovanja večine občinstva, ki jo prišlo tudi iz nekaj sosednjih držav, še največ iz Hrvaške.

Plácido Domingo je na nekaj več kot dveinpolurnem nastopu s polurnim premorom, nastopil od spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki mu je dirigiral Eugene Kohn in ob podpori sopranistk Micaële Oeste in Camile Titinger in naše Sabine Cvilak, ki se mu je pridružila v dodatku. Koncert je bil razdeljen na dva dela. Večer so uvedi z instrumentalnim venčkom skladb iz Puccinijeve opere Manon Lescaut, nato pa se je na odru pojavil veliki tenorist z arijo Nemico della patria iz Giordanove opere Andrea Chéniera. Prvi del je Domingo kasneje namreč zastavil bolj tehtno s poudarkom na Verdijevih operah. Tako se je na odru izmenjeval s sopranistkama Oestejevo in Titingerjevo, z vsako pa je tudi odpel duet. S prvo sta odpela Pura siccome un angelo iz Traviate, z drugo pa Andrem raminghi e poveri iz Luise Miller.