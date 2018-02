Deloskop izpostavlja: Plavi orkestar zvečer v Stožicah

V okviru nostalgične turneje po državah, nastale iz nekdanje Jugoslavije, bo zvečer v ljubljanski dvorani Stožice ob 21. uri na oder stopila sarajevska skupina Plavi orkestar. Zasedba velja za enega največjih popkulturnih fenomenov nekdanje skupne države in je solidno nadaljevala kariero tudi po njenem razpadu. Zasedba deluje skoraj v nespremenjeni postavi: Saša Lošić - Loša (glas, kitara), Samir Ćeramida - Ćera I (baskitara), Admir Ćeramida - Ćera II (bobni) in Saša Zalepugin (kitara), ki je zamenjal Mladena Pavičića.

V treh desetletjih so nanizali številne uspešnice več generacijam ljubiteljem njihovega pop rocka z elementi ljudske glasbe Balkana. Med njimi so najbolj znane Suada, Od rodjendana do rodjendana, Bolje biti pijan nego star, Ako su to samo bile laži, Sava tiho teče, Goodbye teens, Kaja in Odlazim. Doslej so izdali osem albumov, ki so jih prodali v skupni nakladi več pet milijonov izvodov, svet pa so večkrat obkrožili s turnejami s skupaj že več kot 2.500 koncerti. Koncert v okviru turneje Everblue bo sneman, izbor posnetkov pa bo potem izšel na prvem živem albumu te skupine. Napovedali so ga s singlom Kad ti ljubav ime prozove, ki so ga posneli avgusta lani na glavni ulici v Sarajevu pred 50. 000 obiskovalci. Gost skupine na ljubljanskem koncertu bo David Kotnik, zmagovalec natečaja Bodi zvezda Radia 1. Kot predskupina Plavemu orkestru bo nastopil Žiga Rustja s spremljevalno skupino.