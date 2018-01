Plemenitenje čustev

Ljubljana, 13. januar 1948. Velika dvorana hotela Union. Dirigentska paličica v rokah španskega dirigenta in skladatelja Salvadorja Bacarisseja. Spored: de Falla, Bacarisse, Albeniz. Ljubljana, 13. januar 2018. Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine. Spored: isti.



Tako elegantno, z nespremenjenim programom, so se v Slovenski filharmoniji odločili obeležiti 70. obletnico delovanja filharmoničnega orkestra. Iz dela muzikologa Ivana Klemenčiča Slovenska filharmonija in njene predhodnice iz leta 1988 ter informacij, ki jih ponujajo v SF, je mogoče ugotoviti, da ima orkester sicer častitljivo dolgo in bogato tradicijo, s katero se lahko ponosno postavlja ob bok najstarejšim orkestrom na svetu.



Tako predhodnice kot zdajšnja filharmonija lahko med svojimi častnimi člani lahko navedejo velika, slavna imena, Josefa Haydna, Ludwiga van Beethovna, Niccolòja Paganinija, Johannesa Brahmsa, Carlosa Kleiberja, Uroša Kreka, Primoža Ramovša ...